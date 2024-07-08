Με πολύ χιούμορ και απίθανες ατάκες αντιμετώπισαν την απουσία του Δημήτρη Οικονόμου από την εκπομπή «Σήμερα» τόσο ο συμπερουσιαστής του Άκης Παυλόπουλος όσο και «Οι Δεκετιανοί» Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Ντσούνος.

«Όπως καταλάβατε ο Δημήτρης δεν είναι σήμερα μαζί μας. Είχαμε κάνει και οι δύο ένα τάμα για την Εθνική, για να πάρει το εισιτήριο για το Παρίσι. Βγήκε το τάμα και πήγε να το εκπληρώσει» είπε αρχικά ο Άκης Παυλόπουλος με χαμόγελο και συνέχισε:

«Η Εθνική πήρε το εισιτήριο, νίκησε την Κροατία κι έτσι επιστρέφει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ξεχωρίζει χθες. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι».

Ο Χρήστος Κούτρας τον τρόλαρε ακόμα περισσότερο: «Οι σκέψεις μας όλες είναι στην Δημήτρη Οικονόμου, πρέπει να σας πω, που είναι αποκλεισμένος στο πανέμορφο νησί της Τήνου, με το απαγορευτικό που έχει για όλους», ενώ ο Γιάννης Ντσούνος είπε: «Για όλους δεν έχει, έχει για τον Δημήτρη».

«Έχει για όλους και την πάτησε και ο Δημήτρης! Έμεινε εκεί και ζητάει και τα λεφτά, λέει, που έβαλε δυο κεριά και ζήτησε να του στείλουμε τα λεφτά στο λογαριασμό, γιατί δεν έχει πού να μείνει αυτές τις μέρες τους αποκλεισμού», πρόσθεσε συνεχίζοντας το τρολάρισμα ο Χρήστος Κούτρας.

