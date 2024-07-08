Οι Πανθέοι: Η αγωνία για τη ζωή του Κίτσου κορυφώνεται- Σήμερα στις 18.40, στον ΣΚΑΪ (Δείτε το trailer)

Η καρδιά δεν καταλαβαίνει από λάθη και συνεχίζει να αγαπά παρά τις καταστροφικές συνέπειες στους γύρω της. Όμως, οι ήρωες πρέπει να σταματήσουν να σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους και να κάνουν αυτό που ορίζει η ηθική και τα πιστεύω τους στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», σήμερα στις 18.40.

Τα νέα για τον τραυματισμό του Κίτσου συγκλονίζουν τη Μάρμω που διστάζει να ζητήσει από τον Ανδρέα να τον χειρουργήσει. Ο Μαρμάρης αναγκάζει τον Στάθη να τον βοηθήσει στο σχέδιό του να διαφύγει στο εξωτερικό αποκαλύπτοντάς του ένα τρομακτικό μυστικό. Ο Φάνης ζητά τη συγχώρεση του Τέλη για τα λάθη που έκανε σε σχέση με την Πέλλα. Ο Θωμάς καταφέρνει

να συμφιλιωθεί με τη Λιάνα και να πάρει κάποιες σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή του. Η παράξενη συμπεριφορά του Χρυσίνα βάζει σε υποψίες τον Ισίδωρο που φοβάται πως του κρύβει κάποιο μυστικό σχετικά με την τύχη της Μιρέλλας. Η Μερόπη προσπαθεί να συνετίσει τον Στέφανο που συνεχίζει να βουλιάζει στην αυτολύπηση. Η Χρυσοστόμη και η Μάρμω τρέμουν για τις

επιπτώσεις που θα έχει η κατάληξη της εγχείρησης του Κίτσου, τόσο για τον ίδιο όσο και για τον Ανδρέα που αναλαμβάνει τελικά να κάνει ο ίδιος την επέμβαση.

