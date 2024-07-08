Το Δέντρο με τις Χρυσές Πεταλούδες, στο COSMOTE CINEMA 2HD, Δευτέρα 8/07 στις 22:00

Σκηνοθεσία: Τιεν Αν Φαμ

Ηθοποιοί: Λε Πονγκ Βου, Νγκουγιέν Θι, Βου Νγκοκ Μαν

ΠΡΕΜΙΕΡΑ. Ένας άντρας βιώνει ένα απρόσμενο ταξίδι αυτογνωσίας έπειτα από μια οικογενειακή τραγωδία. Στην περιπλάνησή του, έρχεται αντιμέτωπος με την ανάμνηση του χαμένου αδελφού του, τα φαντάσματα του παρελθόντος και τα αδιέξοδα της ζωής.

Αναμνήσεις μιας Γκέισας, στην ΕΡΤ2, Τετάρτη 10/07 στις 21:00

Σκηνοθεσία: Ρομπ Μάρσαλ

Ηθοποιοί: Ζανγκ Ζιγί, Κεν Γουατανάμπι, Γκονγκ Λι, Μισέλ Γιο,Κότζι Γιαγκούσο, Γιούκι Κούντο, Καόρι Μομόι

Στη δεκαετία του 1920, η 9χρονη Τσίγιο Σακαμότο πωλείται σε έναν οίκο γκέισας, όπου αναγκάζεται να υπηρετεί, χωρίς να παίρνει τίποτα ως αντάλλαγμα, μέχρι η ιεραρχία του οίκου να αποφασίσει αν είναι αρκετά ποιοτική για να εξυπηρετήσει την πελατεία – άνδρες που την επισκέπτονται και πληρώνουν για συζήτηση, χορό και τραγούδι. Η δαιδαλώδης πορεία της προς το πεπρωμένο της είναι ωστόσο γεμάτη εμπόδια, καθώς η Σαγιούρι (όπως θα γίνει γνωστή) διαπραγματεύεται τον μυστικοπαθή, περίπλοκο και πολιτικό υπόκοσμο της κοινωνίας των γκεισών της προπολεμικής Ιαπωνίας.

Ο Οίκος, στο COSMOTE CINEMA 2HD, Τετάρτη 10/07 στις 22:00

Σκηνοθεσία: Ανίσα Μπονεφόν

Ηθοποιοί: Ανά Ζιραρντό, Ορ Ατικά, Ρόσι ντε Πάλμα

Ladies First. Μια Γαλλίδα συγγραφέας αποφασίζει να γράψει ένα βιβλίο για τον κόσμο των ιερόδουλων. Για να κατανοήσει καλύτερα τη ζωή τους, θα ξεκινήσει να εργάζεται σε έναν οίκο ανοχής του Βερολίνου. Η ταινία είναι βασισμένη σε αληθινή ιστορία.

Γύρνα Πίσω, στο COSMOTE CINEMA 2HD, Τετάρτη 10/07 στις 23:35

Σκηνοθεσία: Πέδρο Αλμοδόβαρ

Ηθοποιοί: Πενέλοπε Κρουζ, Κάρμεν Μάουρα, Λόλα Ντουένιας

Η Ραϊμούντα και η Σόλε, δύο αδελφές που συνυπάρχουν με την τρέλα, τα ψέματα και τον θάνατο, προσπαθούν να επιβιώσουν από την καθημερινότητά τους. Όμως το παρελθόν επιστρέφει για να τις στοιχειώσει… Η ταινία προτάθηκε για Όσκαρ.

Ο Εκλεκτός της Νύχτας, στο COSMOTE CINEMA 2HD, Παρασκευή 12/07 στις 22:00

Σκηνοθεσία: Τζεφ Νίκολς

Ηθοποιοί: Τζόελ Έτζερτον, Μάικλ Σάνον, Κίρστεν Ντανστ

Ένας πατέρας αναγκάζεται να ζήσει σαν φυγάς, προκειμένου να προστατέψει τη ζωή του 8χρονου γιου του και να ανακαλύψει την αλήθεια πίσω από τις ξεχωριστές δυνάμεις του μικρού, βοηθώντας τον τελικά να εκπληρώσει το πεπρωμένο του.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.