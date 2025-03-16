Θοδωρής Μαραντίνης: Σου δείχνει πώς δουλεύει το hack για τα τάπερ τραγουδώντας rock 'n' roll

Kι εμείς από το διαδίκτυο το ανακαλύψαμε από το house hack για να καθαρίζουν εύκολα τα τάπερ, ειδικά από τα λαδερά φαγητά και μάλιστα δεν έχουν περάσει και πολλές μέρες που σας το παρουσιάσαμε. Αφού πρώτα το είδαμε δοκιμάσει και διαπιστώσει οτι όντως κάνει τη δουλειά που υπόσχεται.

Διαβάστε ακόμα : Ο Καρβέλας αποκάλυψε πώς η Άννα Βίσση του "βούτηξε" το τραγούδι "Κακά Παιδιά" -spoiler... με κλάματα!

Φανταζόμαστε οτι με παρόμοιο τρόπο το ανακάλυψε και ο Θοδωρής Μαραντίνης και σώθηκε! Κι αφού σώθηκε ο ίδιος είπε να σώσει κι άλλους και έτσι έκανε ένα tiktok για να δείξει σε όσους δεν το ξέρουν πώς μπορούν να γλιτώσουν χρόνο από το καθάρισμα των τάπερ με αυτό το πανεύκολο, αλλά πραγματικά πανεύκολο hack.

Ο ίδιος χρησιμοποίησε τάπερ από δύο λαδερά φαγητά. Φασολάκια και πατάτες γιαχνί. Και τα δύο άδεια αλλά χάλια όταν μας τα έδειξε. Και μετά μέσα σε λίγα λεπτά, επείδηξη του hack που αν δεν το έχετε ανακαλύψει ήδη πιστέψτε μας θα σας αλλάξει τη ζωή.

Εμείς το κάνουμε χωρίς να τραγουδάμε rock and roll αλλά εμείς δεν είμαστε και front σε συγκρότημα... ο Θοδωρής Μαραντίνης είναι όμως...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.