Will Smith: Κυκλοφορεί το πρώτο του άλμπουμ μετά από 20 χρόνια

Ο Γουίλ Σμιθ ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει νέο στούντιο άλμπουμ με τίτλο «Based on a True Story», το οποίο θα είναι διαθέσιμο από τις 28 Μαρτίου.

Ο Αμερικανός ηθοποιός, ράπερ και παραγωγός κυκλοφόρησε το προηγούμενο διάστημα τα τραγούδια «First Love», «Beautiful Scars», «Tantrum», «Works of Art» και «You Can Make It». Το άλμπουμ, το πρώτο του Σμιθ μετά από 20 χρόνια, περιλαμβάνει ακόμη εννέα τραγούδια. Το 2005 είχε κυκλοφορήσει το άλμπουμ «Lost and Found».

Ο DJ Jazzy Jeff με τον οποίο ο Γουίλ Σμιθ εμφανίστηκε πρώτη φορά στη μουσική σκηνή και η Simone τον συνοδεύουν στο πρώτο τραγούδι «Int. Barbershop Day». Η Teyana Taylor συνεργάζεται με τον ράπερ για το «Hard Times». Ο Jac Ross συμετέχει στο τραγούδι «Bulletproof».

Ο Σμιθ μπήκε πρόσφατα στον κόσμο του TikTok για να γιορτάσει την ανακοίνωσή της ημερομηνίας κυκλοφορίας του άλμπουμ. Χθες δημοσίευσε βίντεο αναδημιουργώντας μια εμβληματική στιγμή της σειράς «Fresh Prince of Bel-Air» με την πρώην συμπρωταγωνίστριά του Tatyana Ali.

Οι δυο τους συμμετείχαν στο χορευτικό trend «Anxiety», ένα αφιέρωμα σε μια σκηνή στην οποία ο χαρακτήρας της Ali, Ashley Banks, χορεύει στο δωμάτιό της με ακουστικά, χωρίς να γνωρίζει ότι ο χαρακτήρας του Σμιθ μιμείται τις κινήσεις της. Στο βίντεο εμφανίζεται και η ράπερ Doechii και χορεύει υπό τους ήχους της επιτυχίας της, Anxiety». Ο Σμιθ έγραψε στη λεζάντα: «Περίμενα 35 χρόνια για να γίνει τάση αυτός ο χορός» συνδυάζοντας το παρελθόν και το παρόν.

