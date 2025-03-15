Εντυπωσιακές εικόνες από τα γυρίσματα της χολιγουντιανής παραγωγής «Οδύσσεια» στη Μεσσηνία συνεχίζουν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας, κάτω από την καθοδήγηση του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Christopher Nolan. Από την περασμένη Πέμπτη, η μαγευτική «Σπηλιά του Νέστορα», κάτω από το ιστορικό παλαιόκαστρο και δίπλα στην εξαιρετική παραλία της Βοϊδοκοιλιάς, έχει μετατραπεί σε σκηνικό για τη μεγάλη ταινία.

Εκεί, στην άγρια ομορφιά του τοπίου, θα γυριστεί η θρυλική σκηνή με τον Κύκλωπα Πολύφημο, με τον Matt Damon να ενσαρκώνει τον Οδυσσέα. Η περιοχή, δύσβατη και απόμακρη, προσφέρει μια ατμόσφαιρα που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από την αρχαία μυθολογία, ενώ στα κοινωνικά δίκτυα διέρρευσαν εικόνες που αποτυπώνουν την τεράστια κλίμακα της παραγωγής.

Φωτογραφικό υλικό από τα γυρίσματα στη Σπηλιά του Νέστορα από λογαριασμό στο Χ:

Ανάμεσα στις φωτογραφίες ξεχωρίζουν εικόνες ενός κοπαδιού προβάτων, που εκπαιδεύονται για να συμμετάσχουν στην ταινία, προσθέτοντας μια ιδιαίτερη φυσική αίσθηση στην ήδη μαγευτική ατμόσφαιρα του τόπου. Εντυπωσιακή είναι και η μαριονέτα που θα αναπαριστά τον Κύκλωπα Πολύφημο, μία κατασκευή γιγαντιαίων διαστάσεων, που φέρει τη σφραγίδα της φαντασίας και του μεγαλείου του Χόλιγουντ.

O Matt Damon στη Βοϊδοκοιλιά, φωτογραφίες από λογαριασμό στο X:

Η Μεθώνη, με την ιστορική της Καστροπολιτεία, έχει μεταμορφωθεί σε σκηνικό της αρχαίας Ελλάδας. Η περιοχή, γεμάτη ζωή και κίνηση, γέμισε με βοηθητικούς ηθοποιούς ντυμένους με ρούχα εποχής, ενώ οι δρόμοι της πλημμύρισαν από φορτηγά και υλικά παραγωγής, δημιουργώντας ένα σκηνικό που φέρνει στο νου τα πιο λαμπερά στούντιο του Χόλιγουντ.

Με την ολοκλήρωση των γυρισμάτων να πλησιάζει, η Μεσσηνία αναμένεται να κλείσει τη φαντασμαγορική της παρουσία στην «Οδύσσεια» στις 21 Μαρτίου, με νυχτερινά γυρίσματα που θα πραγματοποιηθούν στην παραλία της Αλμυρόλακκας, φωτίζοντας για άλλη μια φορά το απέραντο κάλλος της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.