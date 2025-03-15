Rachel Zegler: Ντεμπούτο στο West End με την «Evita»

Η Ρέιτσελ Ζέγκλερ, που εντυπωσίασε με την ερμηνεία της στο «West Side Story», του Στίβεν Σπίλμπεργκ, και αναμένεται να λάμψει στην επερχόμενη live-action μεταφορά της «Χιονάτης», ετοιμάζεται να κατακτήσει και τη θεατρική σκηνή του Λονδίνου.

Η ανερχόμενη σταρ θα κάνει το ντεμπούτο της στο West End με τον εμβληματικό ρόλο της Εύα Περόν, σε μια νέα παραγωγή του θρυλικού μιούζικαλ των Τιμ Ράις και Άντριου Λόιντ Βέμπερ, «Evita». Την αποκάλυψη έκανε ο σκηνοθέτης της παράστασης, Τζέιμι Λόιντ, στο «Deadline».

Η φιλόδοξη παραγωγή θα ανέβει στο ιστορικό London Palladium για μια περιορισμένη καλοκαιρινή σεζόν διάρκειας 12 εβδομάδων, με τις παραστάσεις να ξεκινούν στις 14 Ιουνίου και να ολοκληρώνονται στις 6 Σεπτεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Deadline από τη Νέα Υόρκη, όπου πραγματοποιεί συναντήσεις με ηθοποιούς για τους υπόλοιπους βασικούς ρόλους, ο ενθουσιασμένος Λόιντ περιέγραψε τη Ζέγκλερ ως ένα «εξαιρετικό ταλέντο» που είναι βέβαιο ότι θα «καταπλήξει το κοινό του London Palladium».

Όπως αποκάλυψε συναντήθηκε με την ηθοποιό σε ένα απομονωμένο καφέ στο Μανχάταν και είπε ότι από την πρώτη στιγμή ένιωσε την ανάγκη να την επιλέξει για τον εμβληματικό ρόλο, καθώς τον εντυπωσίασαν «η γνώση και οι σκέψεις» της για την Εύα Ντουάρτε ντε Περόν, όπως ήταν το κανονικό όνομα της πρώτης κυρίας της Αργεντινής από το 1946 μέχρι το θάνατο της το 1952.

«Η «Εβίτα» αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μιούζικαλ για εμένα από τότε που ήμουν κοριτσάκι και μαζί με τον μπαμπά μου τραγουδούσαμε το «Don't Cry for Me Argentina» στην πίσω αυλή, ανέφερε σε δήλωσή της η Ζέγκλερ.

«Η ευκαιρία να φέρω στη σκηνή τις μοναδικές, ευφάνταστες ιδέες του Τζέιμι Λόιντ είναι μια τιμή που δεν έχει όμοιά της. Η σκηνή πάντα μου φαινόταν σαν το σπίτι μου και ανυπομονώ να κάνω το ντεμπούτο μου στο West End με μια τόσο σπουδαία ομάδα», συμπλήρωσε. Οι πρόβες για το θρυλικό έργο θα αρχίσουν στο Λονδίνο στις 28 Απριλίου.

Πηγή: skai.gr

