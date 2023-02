The Voice of Greece: Τα Live Cross Battles με τη Φαίη Σκορδά ξεκινούν - Δείτε το τρέιλερ

Ξεκινούν το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου στις 21:00, με την Φαίη Σκορδά στον ΣΚΑΪ

Με ανεβασμένη διάθεση ξεκινούν τα live του THE VOICE OF GREECE το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου στις 21:00, έχοντας περάσει πλέον στη συναρπαστική διαδικασία των Cross Battles! H μοναδική Φαίη Σκορδά φορά τα βραδινά της για λίγες εμφανίσεις και μας υποδέχεται στο stage του THE VOICE OF GREECE ενώ ο Γιώργος Λιανός παραμένει σε ρυθμούς Survivor στον Άγιο Δομίνικο!

Δείτε το τρέιλερ

Στα Live Cross Battles η κάθε αναμέτρηση είναι απρόβλεπτη και η αγωνία χτυπά κόκκινο πλέον για τους 4 coaches! Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Πάνος Μουζουράκης, η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς έχουν βάλει τα δυνατά τους να προετοιμάσουν τις ομάδες τους για τα Cross Battles και έχουν στρέψει το βλέμμα τους στον ημιτελικό. Η τελική απόφαση όμως της πρόκρισης βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια του τηλεοπτικού κοινού.

Οι 14 φωνές που εντυπωσίασαν με τις εμφανίσεις τους ανεβαίνουν στη σκηνή του THE VOICE OF GREECE σε μονομαχίες που συγκλονίζουν! Ποιοι θα είναι εκείνοι που θα πείσουν το τηλεοπτικό κοινό πως αξίζουν το εισιτήριο για τον ημιτελικό;

Σε κάθε Live Cross Battle, δύο coaches ανεβαίνουν στο stage για μία ξεχωριστή solo performance προσφέροντας στους τηλεθεατές μια μοναδική μουσική εμπειρία!

Στο Social Media Room η Βάλια Χατζηθεοδώρου μεταφέρει τον παλμό από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης!

THE VOICE OF GREECE LIVE!

Με τη Φαίη Σκορδά



#TheVoiceGR

FB https://www.facebook.com/TheVoiceofGreece/

TW https://twitter.com/TheVoiceofGR

IN https://www.instagram.com/TheVoiceofGreece/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.