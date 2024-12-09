της Μαρίνας Χαραλάμπους

Οι coaches του «The Voice» βρέθηκαν για ακόμη μια φορά αντιμέτωποι με πολλές δύσκολες αποφάσεις. Στην ανατρεπτική φάση των «Knockouts» κλήθηκαν να επιλέξουν τους διαγωνιζόμενους από τις ομάδες τους που θα προχωρήσουν στα «Battles». Στη σκηνή ανέβηκαν 25 παίκτες και εντυπωσίασαν με τις ερμηνείες τους.

Ο Χρήστος Μάστορας και ο Αναστάσιος Ράμμος τα έδωσαν όλα και ξεσήκωσαν το κοινό μέσα από ένα συναρπαστικό ντουέτο στη σκηνή και την Έλενα Παπαρίζου να τους αποθεώνει.

Ανατροπές, steals και δύσκολες αποφάσεις στο δεύτερο επεισόδιο των “Knockouts”

H Αντζελίνα ανέβηκε στη σκηνή και μετά την ερμηνεία της στο τραγούδι «Ανδρομέδα» αποκάλυψε πώς ήταν το αγαπημένο της πρώην σχέσης της. Ο κ. Μουζουράκης δεν έχασε την ευκαιρία και έδωσε με τον δικό του μοναδικό τρόπο, έναν πιο ανάλαφρο τόνο στη συζήτηση!

Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε ο Γιώργος Μαζωνάκης και μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε στα πρώτα χρόνια της καριέρας του.

«Αν μου επιτρέπετε και αν δεν φλυαρώ, βλέπω τώρα τον Πάνο και θυμάμαι τον εαυτό μου όταν ξεκίναγα δεκαπεντέμισι χρονών. Ήμουν σαν τον Πάνο, έτσι μικροκαμωμένος, με τόσες σκέψεις για το τι θα κάνω, αν θα κάνω καριέρα, ένα παιδί από τη Νίκαια, δεν είχα γνωριμίες, δεν είχα τίποτα.

Πήγα και χτύπησα την πόρτα σε ένα μαγαζί, που ήταν κοντά στο σπίτι μου, λεγόταν Μουσικό Ρετιρέ. Σκέφτομαι τώρα πως τα παιδιά που είναι εδώ και το άγχος που είναι μόνο αυτό. Μη νομίζουν ότι στέκεται η καριέρα τους σε εμάς. Δηλαδή είναι θέμα εμείς έχουμε περάσει πολύ πιο σκληρά από εσάς για να κάνουμε όνομα. Εσείς τα βρήκατε πιο εύκολα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει, επειδή περάσαμε δυσκολίες εμείς, να περάσετε και εσείς. Nα ξέρετε ότι ήταν πολύ πιο σκληρές οι εποχές τότε».

Αν και ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε τον Πάνο, η ‘Ελενα Παπαρίζου έκανε την ανατροπή και με την επιλογή του “steal” διεκδίκησε μία από τις διαγωνιζόμενες.

Ο Βασίλης, ο Γκίγκης και ο Νικ αναμετρήθηκαν σε τρία διαφορετικά είδη μουσικής και έκαναν την τελική απόφαση του Πάνου Μουζουράκη πολύ δύσκολη. Μια τριάδα που προβλημάτισε πολύ τον coach, αφού ήταν και οι τρεις καταπληκτικοί. «Στην αρχή ήμουν σίγουρος για το ποιος πρέπει να προχωρήσει, στη συνέχεια σκέφτηκα ένα δεύτερο ενδεχόμενο και τελικά υπήρχε και ένας outsider που ξαφνικά εκτίμησα πολύ» αποκάλυψε φανερά προβληματισμένος ο Μουζουράκης. Ποιον διαγωνιζόμενο επέλεξε τελικά;

