Ρούλα Ρέβη: Η απίθανη ατάκα του γιου της για τον Άγιο Βασίλη που τη συγκίνησε

Μια κουβέντα του γιου της την τρέλανε

Εννιά χρονών είναι πια τα δίδυμα της Ρούλας Ρέβη και του Αποστόλη Τότσικα, Ειρήνη και Άγγελος, μια ηλικία που λίγο πολύ όλα τα παιδιά αρχίζουν να αμφισβητούν την ύπαρξη του Άγιου Βασίλη και της μαγείας των δώρων του. Αν δεν έχουν ήδη σταματήσει να πιστεύουν σε αυτόν.

Και σήμερα ο γιος της Άγγελος αποφάσισε να το συζητήσει το θέμα μαζί της λέγοντάς της όμως κάτι που τελικά τη συγκίνησε βαθιά και αποφάσισε να το μοιραστεί με τους φίλους της στα Social Μedia κάνοντας εν μέρει ένα motivation post. Για τη θετικότητα που έχουν τα παιδιά και την επιλογή να πιστέψουν σε όνειρα ακόμα κι όταν τα στοιχεία δείχνουν πως δεν είναι πραγματικά.

Ο γιος της Ρέβη και του Τότσικα

Αυτή τη μοναδική ικανότητα που όλοι είχαμε κάποτε και την έπνιξε η ενηλικίωση.

«Στο σπίτι μας υπάρχει ένας άνθρωπος που αποδέχεται πως ο άγιος Βασίλης ίσως να μην υπάρχει τελικά αλλά δηλώνει πως τον μαγεύει να πιστεύει σε αυτόν και θα συνεχίσει να το κάνει !!!!! Ότι πιο συγκινητικό μου έχει πει ένα από τα παιδιά μου!συνέχισε έτσι!!! Σε αγαπώ» έγραψε στο ποστ της.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή: womenonly

