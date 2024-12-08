Massive Attack: Συλλογή από κιθάρες του Άντζελο Μπρουσκίνι σε δημοπρασία

Συλλογή από κιθάρες, ενισχυτές και αρμόνια που ανήκε στον αείμνηστο κιθαρίστα των Massive Attack, Άντζελο Μπρουσκίνι πουλήθηκαν έναντι 20.000 αγγλικών λιρών σε δημοπρασία.

Ο γεννημένος στο Μπρίστολ κιθαρίστας πέθανε από καρκίνο τον Οκτώβριο του 2023 και η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε από την οικογένειά του στον οίκο Gardiner Houlgate στην πόλη Χόρσαμ της Αγγλίας.

Ο Άντζελο Μπρουσκίνι έπαιξε σε πολλά συγκροτήματα, συμπεριλαμβανομένων των Blue Airplanes και η συνεισφορά του αναγνωρίστηκε σε μεγάλο βαθμό στο άλμπουμ Mezzanine των Massive Attack το 1998 που ήταν υποψήφιο για τον Mercury.

«Στη συλλογή του υπήρχε μία Fender Telecaster Thinline του 1968 που χρησιμοποιήθηκε σε όλη την καριέρα του και στην ηχογράφηση του Mezzanine», είπε ο Λουκ Χομπς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

