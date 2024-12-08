Λογαριασμός
Είναι επίσημο. Στην κούνια του Αργυρού Jr υπάρχει ήδη το όνομά του

Και είναι τελικά το αναμενόμενο

Ένα νέο βίντεο του μωρού και μια φωτογραφία από την κούνια του δημοσίευσε εκ νέου η Αλεξάνδρα Νίκα. Όσο φειδωλός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε σχέση με την οικογένεια του, τόσο εξωστρεφής αποδεικνύεται η γυναίκα της ζωής του και μητέρα του γιου του.

Διαβάστε ακόμα: Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση: Με μια ανάρτηση βάζει τα πράγματα στη θέση τους για την πρόωρη εισαγωγή της στο Μαιευτήριο

Η Αλεξάνδρα λιώνει κυριολεκτικά για τον γιο της κι αν κρίνουμε από τα στιγμιότυπα που μοιράζεται, δεν χορταίνει να τον κοιτάζει και την καταλαβαίνουμε απόλυτα. Νέα μαμά, πρώτο παιδί, απόλυτη ευτυχία που φωνάζει από μόνη της.

Και πέρα από το νέο βίντεο του Αργυρού Jr στα γαλάζια αυτή τη φορά, η γλυκιά μανούλα δημοσίευσε και την κούνια του μικρούλη που είναι στολισμένη με ζωάκια που γυρνάνε και ένα μαξιλάρι με φυλαχτά και κεντημένο το όνομα. BIlly. Δηλαδή Βασίλης. Το όνομα του πατέρα του Κωνσταντίνου Αργυρού που φανταζόμαστε πως έχει με τη σειρά του ξετρελαθεί με τον εγγονό.

Η κούνια του Αργυρού Jr με το μαξιλάρι με το όνομά του

Πηγή: womenonly

