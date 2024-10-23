Tempting Fortune: Παλιοί πειρασμοί έρχονται στο προσκήνιο

Η αποχώρηση της Αλεξάνδρας στο χθεσινό επεισόδιο του Tempting Fortune στον ΣΚΑΪ, συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης ανάμεσα στους παίκτες. Η επιλογή κάποιων να μην την επαναφέρουν στο παιχνίδι ξοδεύοντας 20.000 ευρώ, είναι η αφορμή για νέες αντιπαραθέσεις.

Οι αποψινοί πειρασμοί -φανεροί και μυστικοί- δελεάζουν τους διαγωνιζόμενους, άλλους περισσότερο και άλλους λιγότερο.

Αυτό όμως που τους βάζει σε μεγάλο δίλημμα είναι το έπαθλο του παιχνιδιού που τους παρουσιάζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης – ένας αγαπημένος και χορταστικός ελληνικός μεζές. Ποιος θα κερδίσει και ποιοι άλλοι θα τον αγοράσουν;

Η Σταυρούλα, σε προηγούμενο επεισόδιο, είχε αγοράσει έναν κρυφό πειρασμό που της έδινε το δικαίωμα να αφαιρέσει το 20% του τελικού ποσού που αναλογεί σε κάποιον συμπαίκτη της.

Η επιλογή της είναι η Μαρί Ροζ, μπορεί όμως με κάποιο τρόπο να αποτραπεί αυτό;

Ειρήνη και Όλγα βρίσκονται μπροστά σε έναν πειρασμό που αξίζει 5.000 ευρώ. Ποια είναι η νέα πρόκληση και τι απόφαση θα πάρουν τα κορίτσια;

Δείτε το trailer του επεισοδίου:

Πώς νιώθει η Αλεξάνδρα, μετά την αποχώρησή της από το Tempting Fortune;

