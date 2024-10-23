Tempting Fortune: Παλιοί πειρασμοί έρχονται στο προσκήνιο

Η αποχώρηση της Αλεξάνδρας στο χθεσινό επεισόδιο του Tempting Fortune στον ΣΚΑΪ, συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης ανάμεσα στους παίκτες. Η επιλογή κάποιων να μην την επαναφέρουν στο παιχνίδι ξοδεύοντας 20.000 ευρώ, είναι η αφορμή για νέες αντιπαραθέσεις.
Οι αποψινοί πειρασμοί -φανεροί και μυστικοί- δελεάζουν τους διαγωνιζόμενους, άλλους περισσότερο και άλλους λιγότερο.
Αυτό όμως που τους βάζει σε μεγάλο δίλημμα είναι το έπαθλο του παιχνιδιού που τους παρουσιάζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης – ένας αγαπημένος και χορταστικός ελληνικός μεζές. Ποιος θα κερδίσει και ποιοι άλλοι θα τον αγοράσουν;
Η Σταυρούλα, σε προηγούμενο επεισόδιο, είχε αγοράσει έναν κρυφό πειρασμό που της έδινε το δικαίωμα να αφαιρέσει το 20% του τελικού ποσού που αναλογεί σε κάποιον συμπαίκτη της.
Η επιλογή της είναι η Μαρί Ροζ, μπορεί όμως με κάποιο τρόπο να αποτραπεί αυτό;
Ειρήνη και Όλγα βρίσκονται μπροστά σε έναν πειρασμό που αξίζει 5.000 ευρώ. Ποια είναι η νέα πρόκληση και τι απόφαση θα πάρουν τα κορίτσια;
Δείτε το trailer του επεισοδίου:
Πώς νιώθει η Αλεξάνδρα, μετά την αποχώρησή της από το Tempting Fortune;
TEMPTING FORTUNE
Τρίτη με Παρασκευή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ
#TemptingFortuneGR
x.com/TemptFortuneGR
instagram.com/temptingfortunegr
- Γιάννης Αϊβάζης: «Τίποτα δεν αναπληρώνει το «Καληνύχτα σ’ αγαπάω» που είχες κάθε βράδυ για 17 χρόνια»
- Έκτορας Μποτρίνι: «Τη μόνη χολή που μου κόψαν, μου την κόβει ο Μάρκος με τις πλάκες του»
- Alex Hassell: Έχει γίνει χαμός με το μόριό του – Οι «πικάντικες» σκηνές στο «Rivals» και η απάντησή του… (video)
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.