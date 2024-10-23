Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Rivals», Alex Hassell, έκανε αρκετές «πικάντικες» αποκαλύψεις για τις γυμνές σκηνές ως ο εραστής Rupert Campbell-Black στην εντυπωσιακή σειρά της Disney +.

Ο 44χρονος ηθοποιός είπε ότι έδειξε το μόριό του κατά τη διάρκεια της περιβόητης σκηνής τένις με την, επίσης, σέξι συμπρωταγωνίστριά του, Emily Atack, η οποία διαθέτει πλούσιο ντεκολτέ. Ο ηθοποιός ανέφερε ότι δεν επιθυμούσε να χρησιμοποιήσει προσθετικό πέος ή να γίνει επεξεργασία μέσω υπολογιστή. Ο ηθοποιός έχει αυτοπεποίθηση και αυτό «βγαίνει προς τα έξω», έστω κι αν αφορά το μόριό του…

Ο ίδιος δήλωσε στο περιοδικό «Times 2»: «Δεν με πειράζει να βλέπω τον πισινό και το μόριό μου. Δεν θα έκανα αυτή τη δουλειά αν ντρεπόμουν για το σώμα μου. Συζητήθηκε αρκετά πόσο άνετα αισθανόμουν στις σκηνές που έπρεπε να εμφανιστώ γυμνός, αλλά δεν ήθελα να εμφανιστώ με κάτι ψεύτικο. Έτσι, στο τέλος αποφασίστηκε ότι βγαίνω με τη δική μου αλήθεια».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τη «γυμνή αλήθεια» του ηθοποιού, αφού το κοινό τον έχει απολαύσει όπως τον γέννησε η μανούλα του και στο «The Boys», που υποδύθηκε τον διεστραμμένο σούπερ-υπερήρωα Translucent.

Για τις γυμνές σκηνές μίλησε στο «Sky News» και η Emily Atack υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων: «Είναι τόσο απελευθερωτικό και φυσικά θα υπάρξουν άνθρωποι εκεί έξω που θα πάρουν αυτό που κάνεις και θα προσπαθήσουν να το περιγράψουν αρνητικά. Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα το κάνουν αυτό. Ωστόσο, αυτό είναι ένα κομμάτι της δουλειάς μας. Παίζω έναν ρόλο και νιώθω πολύ άνετα», επισήμανε η ίδια.

Το «Rivals» έχει χαρακτηριστεί ως «bonkbuster» και η πιο… «σέξι σειρά» της Disney, κερδίζοντας ένα επιβλητικό 93% στο Tomatometer, με βάση τις πρώτες ενθουσιώδεις κριτικές. Η σειρά φιλοξενεί επίσης μια σειρά από άλλα διάσημα πρόσωπα της Βρετανίας, όπως ο David Tennant, ο Aidan Turner, ο Danny Dyer και η Katherine Parkinson.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.