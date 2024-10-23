Έκτορας Μποτρίνι: «Τη μόνη χολή που μου κόψαν, μου την κόβει ο Μάρκος με τις πλάκες του»

Ο πετυχημένος Chef Έκτορας Μποτρίνι που συνεργάζεται για δεύτερη χρονιά με τον Μάρκο Σεφερλή στο απολαυστικό παιχνίδι του ΣΚΑΙ, «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου», είδε πρόσφατα τον εαυτό του να πρωταγωνιστεί σε φήμες για σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του.

Μιλώντας στην Έλενα Πολυκάρπου και την εκπομπή «Super Κατερίνα» βάζει τα πράγματα στη θέση τους για όλα.

-Το τελευταίο διάστημα λένε πολλά…

«Και για εκείνον και για εμένα. Είπαν ότι μου έκοψαν τη χολή. Τη μόνη χολή που μου κόψαν μου την κόβει ο Μάρκος με τις πλάκες του»

-Θυμώσατε με τις φήμες;

«Όχι. Δεν θύμωσα γιατί με τι να θυμώσω, με το τίποτα; Δηλαδή ο καθένας γράφει ότι θέλει, είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση, άρα δεν υπάρχει λόγος. Κατά καιρούς γράφουν και χειρότερα. Εδώ για τον Μάρκο γράφουν τόσα»

-Πριν φτάσω στον Μάρκο προσωπικά τώρα γράφεται για την κακή σχέση που έχει με το κανάλι…

«Υπάρχουν πράγματα που δεν ξέρω αλλά θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές με την εκπομπή ξεκινήσαμε υποτονικά, έχουμε ανέβει, τώρα πάμε αρκετά καλά και νομίζω ότι όλα είναι πολύ καλά. Στο κανάλι βλέπω ότι η σχέση με τον Μάρκο είναι πάρα πολύ καλή, δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται πίσω, αλλά απ’ ότι βλέπω και καταλαβαίνω όλα μια χαρά»

