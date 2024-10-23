Γιάννης Αϊβάζης: «Τίποτα δεν αναπληρώνει το «Καληνύχτα σ’ αγαπάω» που είχες κάθε βράδυ για 17 χρόνια»

Μέχρι και πριν από λίγο καιρό γνωρίζαμε πως παρά τον χωρισμό τους, ο Γιάννης Αϊβάζης και η Μαρία Κορινθίου μοιράζονταν ακόμα την ίδια στέγη και μάλιστα πέρασαν μαζί ως οικογένεια τις καλοκαιρινές τους διακοπές και συνεργάζονται και επαγγελματικά στην παράσταση «Ο τελευταίος χορός» που ανεβαίνει στο Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη.

Στη χθεσινή του παρουσία στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» της Αθηναΐδας Νέγκα ο ηθοποιός αποκάλυψε πως πια ζει σε άλλο σπίτι και δεν είναι εύκολο.

«Τα καλά που έχουμε ζήσει μαζί, επισκιάζουν όλες τις κακές. Οπότε 17 χρόνια οικογένειας και αγάπης που συνεχίζει με σεβασμό, είναι επιτυχία. Αυτό που αξίζει και στους δυο μας – έχουμε τα ίδια συναισθήματα ο ένας για τον άλλον – αξίζει να πάμε παρακάτω» είπε ο Γιάννης Αϊβάζης και συνέχισε:

«Είναι δύσκολο. Ό,τι και να κάνεις, όπως και να έχεις αρχίσει να το κάνεις, τίποτα δεν αναπληρώνει το πρωινό καλημέρα στο παιδί σου και στον άνθρωπο που ήσουν για 17 χρόνια και το καληνύχτα, σ’ αγαπάω που έχεις κάθε βράδυ. Τίποτα δεν το αναπληρώνει. Υπάρχουν στιγμές που τρώω μόνος μου στο καινούργιο σπίτι και λέω "ε;". Ο χρόνος θα δείξει...».

Αλήθεια περνάει από το μυαλό του μια νέα σχέση ή ένας δεύτερος γάμος στο μέλλον;

«Δεν έχω ούτε χρόνο, ούτε διάθεση να μπορώ να σκεφτώ το μέλλον. Το μόνο πράγμα που θέλω είναι να είναι καλά η μικρή μου και η Μαρία και να αφοσιωθώ πάνω στη δουλειά μου που αγαπάω και έχω αρκετά πράγματα να δώσω» απαντάει ο ίδιος.

