Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Tempting Fortune με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη: Ένας χαρτοφύλακας, αξίας 15.000 ευρώ, δημιουργεί απορίες- Απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ (trailer)

Tempting Fortune με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, Τρίτη με Παρασκευή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Τσιμιτσέλης

Στο αποψινό επεισόδιο, οι παίκτες καλούνται να ψηφίσουν έναν συμπαίκτη τους για να περπατήσει μόνος του τη διαδρομή της ημέρας.

Ποιος ταξιδιώτης ή ποια ταξιδιώτισσα θα διασχίσει τα δύσβατα μονοπάτια χωρίς παρέα; Ποια θα είναι η κατάληξη για την ομάδα;

Δείτε το trailer του επεισοδίου:

Η σημερινή ανηφορική διαδρομή κάτω από ήλιο εξαντλεί τους διαγωνιζόμενους, με κάποιους να δυσκολεύονται αρκετά. Είναι όμως μόνο η διαδρομή ή και οι συμπεριφορές που λυγίζουν τους παίκτες; Η Ειρήνη, σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, καταρρέει…

tempting

Οι συζητήσεις συνεχίζονται σε έντονο βαθμό και το αποψινό παιχνίδι είναι αφορμή για μία παύση στις διαφωνίες. Το έπαθλο θα ικανοποιήσει την πείνα των ταλαιπωρημένων ταξιδιωτών αλλά όχι και τις ανησυχίες τους.

Ένας χαρτοφύλακας-πειρασμός, αξίας 15.000 ευρώ, δημιουργεί απορίες. Τι κρύβει στο εσωτερικό του, τον αγοράζουν οι παίκτες και τι σημαίνει αυτό για την εξέλιξη του παιχνιδιού είναι μερικά από τα ερωτηματικά που προκύπτουν. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης έχει την απάντηση στο τέλος της ημέρας…

#TemptingFortuneGR

 facebook.com/temptingfortune

x.com/TemptFortuneGR

instagram.com/temptingfortunegr

 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Tempting Fortune ΣΚΑΪ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark