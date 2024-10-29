Στο αποψινό επεισόδιο, οι παίκτες καλούνται να ψηφίσουν έναν συμπαίκτη τους για να περπατήσει μόνος του τη διαδρομή της ημέρας.

Ποιος ταξιδιώτης ή ποια ταξιδιώτισσα θα διασχίσει τα δύσβατα μονοπάτια χωρίς παρέα; Ποια θα είναι η κατάληξη για την ομάδα;

Δείτε το trailer του επεισοδίου:

Η σημερινή ανηφορική διαδρομή κάτω από ήλιο εξαντλεί τους διαγωνιζόμενους, με κάποιους να δυσκολεύονται αρκετά. Είναι όμως μόνο η διαδρομή ή και οι συμπεριφορές που λυγίζουν τους παίκτες; Η Ειρήνη, σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, καταρρέει…

Οι συζητήσεις συνεχίζονται σε έντονο βαθμό και το αποψινό παιχνίδι είναι αφορμή για μία παύση στις διαφωνίες. Το έπαθλο θα ικανοποιήσει την πείνα των ταλαιπωρημένων ταξιδιωτών αλλά όχι και τις ανησυχίες τους.

Ένας χαρτοφύλακας-πειρασμός, αξίας 15.000 ευρώ, δημιουργεί απορίες. Τι κρύβει στο εσωτερικό του, τον αγοράζουν οι παίκτες και τι σημαίνει αυτό για την εξέλιξη του παιχνιδιού είναι μερικά από τα ερωτηματικά που προκύπτουν. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης έχει την απάντηση στο τέλος της ημέρας…

