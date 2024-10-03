Tempting Fortune: H Ρούλα βλέπει τα παιδιά της και ξεσπάει σε κλάματα

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από την ημέρα που η Ρούλα Γιαννιώτη αγόρασε τον Κρυφό Πειρασμό στέλνοντας στα δύο παιδιά της 2.000 Ευρώ.

Στο σημερινό επεισόδιο του Tempting Fortune και πάλι βρίσκεται αντιμέτωπη με τον Κρυφό Πειρασμό –ξέρουν που στοχεύουν είναι η αλήθεια- και φτάνει σε ένα διαμορφωμένο χώρο θέασης στη μέση του πουθενά με μια πολυθρόνα και μία τηλεόραση.

Και μαθαίνει πως μπορεί να δει τα παιδιά της να παραλαμβάνουν την επιταγή που τους έστειλε αν πληρώσει άλλα 1000 Ευρώ.

Εννοείται υποκύπτει. Μάλλον δεν δυσκολεύτηκε καν να το κάνει ειδικά βλέποντας τι ποσά ξοδεύονται γενικά και γνωρίζοντας ότι κάποιος ξόδεψε αν αγνοία τους 15.000 ευρώ που ακόμα δεν έχει αποκαλυφθεί ποιος το έκανε.

Παρακολουθώντας το βίντεο με τα παιδιά της στην οθόνη η Ρούλα λύγισε και ξέσπασε σε λυγμούς.

Επιστρέφοντας στο camp δεν έκρυψε αυτό που έκανε από κανέναν. Τους το είπε με τη μία και όλοι – ειδικά όσοι έχουν παιδιά- της είπαν ότι κι οι ίδιοι θα το έκαναν σε ανάλογη περίπτωση.

