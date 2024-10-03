Τζένη Θεωνά: «Συνέχεια υπάρχουν κρίσεις. Αλλά υπάρχει και διάρκεια»

Μπορεί να μην έχουν παντρευτεί η Τζένη Θεωνά με τον Δήμο Αναστασιάδη, από επιλογή, αλλά έχουν φτιάξει μια όμορφη οικογένεια και πορεύονται μαζί πλέον 10 χρόνια, έχοντας αποκτήσει ένα αγοράκι τον Αρίωνα, ο οποίος φέτος πήγε στο νηπιαγωγείο.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια της εκπομπής «Μαμά-δες», μίλησε στην Όλγα Λαφαζάνη και το Happy Day για την κοινή της ζωή με τον γνωστό τραγουδιστή, τον γιο τους, τα θέλω τους και τους φόβους τους.

«Οι διακοπές είναι σαν το air condition, όσο το έχεις ανοιχτό δροσίζεσαι, όταν το κλείνεις καύσωνας. Έτσι και οι διακοπές με το που τελειώνουν είναι σαν να μην υπήρξαν ποτέ… Πέρασα όμως πάρα πολύ ωραία» είπε αρχικά η Τζένη Θεωνά και συνέχισε αναφερόμενη και στο ταξίδι που έκαναν με τον Δήμο Αναστασιάδη στην Αμερική:

«Πήγαμε στην Αμερική και ευχαριστούμε τις γιαγιάδες για αυτό. Περάσαμε υπέροχα. Είμαστε 10 χρόνια μαζί με τον Δήμο. Ίσως υπήρξε κρίση από τον πρώτο χρόνο μέχρι τον δέκατο» είπε με χιούμορ η Τζένη Θεωνά και συνέχισε: «Δεν είναι μία παγιωμένη κατάσταση, Συνέχεια υπάρχουν κρίσεις. Υπάρχει και διάρκεια, οπότε μάλλον οι κρίσεις δεν είναι αρκετά σοβαρές. Κανείς δεν θεωρεί τα πράγματα δεδομένα. Κανείς από τους δύο. Είμαστε αυτοί οι άνθρωποι που δεν είμαστε καν παντρεμένοι»

Ενώ αναφέρθηκε και στο αν έχει περάσει από το μυαλό τους η σκέψη του δεύτερου παιδιού:

«Θέλουμε πολύ δεύτερο παιδάκι, αλλά αισθανόμαστε και πανικό. Ούτε για αυτό έχουμε αποφασίσει. Ο Αρίωνας λέει ότι κι έτσι είναι πολύ καλά, αλλά και του αρέσουν και τα αδερφάκια. Μία ημέρα με είδε στο ασανσέρ και είμαι σε αθλία κατάσταση και μου είπε ότι έχω μωρό επειδή είχα φάει σουβλάκια. Μας λέει καμία φορά: θα βάλετε σποράκι;

Τώρα πήγε και νηπιαγωγείο και έπαθα συντριβή δεν κατάλαβα γιατί, πάει τόσα χρόνια σχολείο και πρέπει να γέλασαν πολύ οι δασκάλες όταν τον άφησαν στο σχολείο. Να κλαίω με λυγμό και σπαραγμό. Καταλάβαινα εκείνη την ώρα ότι ήμουν γελοιωδέστατη, αλλά δεν μπορούσα να το φρενάρω και παραδόθηκα σε αυτό»

