Survivor: Ο νέος παίκτης έρχεται

Η χθεσινή κίνηση-ματ των Κίτρινων στο Survivor στον ΣΚΑΪ να χρησιμοποιήσουν το Μετάλλιο για να αρπάξουν το έπαθλο Επικοινωνίας από τα χέρια των Πράσινων έκανε έξαλλους τους Αετούς.

Η διαπραγμάτευση οδήγησε στην ανταλλαγή δύο Survivors μεταξύ των δύο Φυλών.

Ο Βλαδίμηρος πέρασε στους Πράσινους και ο Ορφέας στους Κίτρινους.

Απόψε, οι Τίγρεις λαμβάνουν τα γράμματα από το έπαθλο Επικοινωνίας και η συγκίνησή τους είναι μεγάλη. Οι Αετοί ακόμα δεν μπορούν να δεχτούν πώς έχασαν, μέσα από τα χέρια τους, ένα κερδισμένο έπαθλο.

Στους Πράσινους, όλοι νομίζουν πως η Εκατερίνα έχει στα χέρια της το κρυμμένο τοτέμ της ασυλίας, ενώ εκείνη στην πραγματικότητα δεν το έχει βρει. Παίζοντας στρατηγικά δεν τους αποκαλύπτει την αλήθεια…

Στον στίβο καταφτάνει ένας νέος Survivor. Σε ποια Φυλή θα ενταχθεί και πώς θα τον υποδεχτούν τα μέλη της;

Ένα αγώνισμα επάθλου αλλά και το αγώνισμα ατομικής ασυλίας παίζονται στους στίβους μάχης. Ποιοι θα απολαύσουν το έπαθλο και ποιοι θα εξασφαλίσουν την παραμονή τους στον Άγιο Δομίνικο για ακόμα μία εβδομάδα;

