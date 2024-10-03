Light: «Μπείτε στο Instagram μου. Αλλιώς 5.000 Ευρώ, όποια εκπομπή πληρώνει βγαίνω και τα λέω»

Στην Ελλάδα δεν το έχουμε συνηθίσει, αλλά στο εξωτερικό είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο και μάλιστα εννοείται με τεράστια ποσά ως αμοιβή.

Οι υπερδιάσημοι celebrities πληρώνονται όταν είναι να δώσουν μια μεγάλη αποκλειστικότητα της ζωής τους είτε σε έντυπα, είτε σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Βέβαια και για τα έντυπα του εξωτερικού, αλλά και τις εκπομπές, η απόδοση της όποιας τέτοιου είδους μηντιακής επένδυσης είναι επίσης τεράστια. Φυσικά δεν είναι ίδια τα μεγέθη.

Οι μόδες, όμως, έρχονται αργά ή γρήγορα και στη χώρα μας και χθες που οι κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών συνάντησαν τον τράπερ Light με τη γυναίκα της ζωής του Άννα Θεοχαρίδη στο αεροδρόμιο και τον ρώτησαν για την πρόταση γάμου, αλλά και την τοποθέτηση του Κυριάκου Βελόπουλου στη Βουλή για τους τράπερς μία από τις απαντήσεις του, ξάφνιασε.

