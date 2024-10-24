Tempting Fortune: Ένας πειρασμός φέρνει την ανακωχή...ή μήπως όχι; - Δείτε το trailer

Ο κρυφός πειρασμός του χθεσινού επεισοδίου προς την Όλγα και την Ειρήνη δίνει την ελπίδα για ανακωχή ανάμεσα στους ταξιδιώτες. Τα κορίτσια πιστεύουν ότι θα καταφέρουν να ηρεμήσουν τα πνεύματα και η συμβίωσή τους να γίνει περισσότερο αρμονική από εδώ και στο εξής. Οι ελπίδες τους χάνονται, αφού την επόμενη μέρα το πρωί, η ένταση κορυφώνεται. Χρήστος με Ειρήνη και Σταυρούλα με Gogo διαφωνούν έντονα, με κάποιους από τους υπόλοιπους να παίρνουν θέση, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Κάποιοι από τους παίκτες δεν πιστεύουν ότι οι 11 που έχουν απομείνει στη διαδρομή του Tempting Fortune μπορούν να έχουν κοινή και αρμονική πορεία. Η συζήτηση φουντώνει και στη συνάντηση με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη για το αποψινό παιχνίδι.

Ο μυστικός πειρασμός προς κάποιους παίκτες να στείλουν χρήματα σε κάποιον δικό τους άνθρωπο είναι αρκετά δελεαστικός. Τι θα αποφασίσουν οι διαγωνιζόμενοι - ποιος ή ποια θα πατήσει το κουμπί για την αποστολή;

Δείτε το trailer του επεισοδίου:

