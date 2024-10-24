Η «Σκοτεινή Δεκαετία 1964-1974», η νέα μεγάλη σειρά ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων του Αλέξη Παπαχελά, συνεχίζει αυτή τη Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, φωτίζοντας άγνωστα παρασκήνια της πιο ταραγμένης δεκαετίας της σύγχρονης ιστορίας μας.

Δείτε το trailer:

Στο τρίτο επεισόδιο της σειράς, με τίτλο «21η Απριλίου», μεταφερόμαστε στη μοιραία μέρα του πραξικοπήματος που οδήγησε στη χούντα των συνταγματαρχών. Τα τανκς κατεβαίνουν στην Αθήνα, ο στρατός συλλαμβάνει όσους θεωρούνται απειλή για το νέο καθεστώς, τα ραδιόφωνα μεταδίδουν μηνύματα της χούντας, ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος ορκίζει την κυβέρνηση των πραξικοπηματιών και ο ελληνικός λαός γνωρίζει τον Γεώργιο Παπαδόπουλο μέσα από -το καινούργιο μέσο τότε- την τηλεόραση.

Ποιος πολιτικός συνελήφθη με τις πιτζάμες του; Πόσο κοντά στην εκτέλεση έφτασε ο Ανδρέας Παπανδρέου και ποιος χρειάστηκε να επέμβει για να την αποτρέψει; Ποιος είπε ότι με ένα «φύσημα» θα έπεφτε η χούντα εκείνες τις πρώτες ώρες; Μετάνιωσε ποτέ ο τέως βασιλιάς για την ορκωμοσία των χουντικών; Τι γνώριζαν οι Αμερικανοί για το πραξικόπημα και πώς αντέδρασαν εκείνη τη μέρα;

Οι πρωταγωνιστές των γεγονότων αποκαλύπτουν πώς έζησε ο καθένας εκείνες τις κρίσιμες ώρες, ενώ έρχεται στο φως ένα ηχητικό ντοκουμέντο με τη φωνή της τότε διευθύντριας της «Καθημερινής» Ελένης Βλάχου, η οποία περιγράφει τι είδε και άκουσε τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου.

Σενάριο: Αλέξης Παπαχελάς (Βασισμένο στα βιβλία του «Ο βιασμός της Ελληνικής Δημοκρατίας» των εκδόσεων Εστία και «Ένα σκοτεινό δωμάτιο» των εκδόσεων Μεταίχμιο)

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπερτάκης

Αρχισυντάκτης: Σάκης Ιωαννίδης

Επιστημονικός Σύμβουλος: Τάσος Σακελλαρόπουλος

Εκτέλεση Παραγωγής: Λεωνίδας Λιάμπεης, Long Run Productions

ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ

1964 – 1974

Με τον Αλέξη Παπαχελά

Η νέα μεγάλη σειρά ντοκιμαντέρ

Κάθε Δευτέρα στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

#SkoteiniDekaetia



