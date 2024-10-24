Η Σελίν Ντιόν έκανε μια εμφάνιση-έκπληξη στην εκδήλωση που διοργάνωσε το αντικαρκινικό κέντρο «City of Hope (Πόλη της Ελπίδας)» στο Λος Άντζελες. Η Καναδή τραγουδίστρια απένειμε το βραβείο «Spirit of Life» στον πρόεδρο και διευθύνοντα Σύμβουλο της AEG Presents, Τζέι Μαρσιάνο (Jay Marciano) για τη συνεισφορά του στην έρευνα για τον καρκίνο.

«Γνωρίζω ότι στην υπέροχη ζωή μας, την οποία γεμίζουν η οικογένεια, η χαρά και η αγάπη, ερχόμαστε αντιμέτωποι επίσης με τεράστιες προκλήσεις, δοκιμασίες για την πίστη και τη δύναμή μας. Σε όλους όσους το έχουμε ζήσει αυτό σε κάποια φάση, θέλω να πω ότι είναι μεγάλη χαρά το ότι συγκεντρωθήκαμε σε αυτή την αίθουσα να κάνουμε ό,τι μπορεί ο καθένας για να μοιράσουμε αυτό το μεγάλο δώρο της ελπίδας» δήλωσε η σταρ, η οποία επέλεξε να φορέσει ένα κομψό μαύρο φόρεμα από το brand Sportmax, το οποίο είχε ένα τεράστιο φιόγκο στο πίσω μέρος.

Celine Dion focusing on ‘hope’ as she makes first public appearance since 2024 Paris Olympics https://t.co/FlpakPMq1e pic.twitter.com/7wVls4MawE — Page Six (@PageSix) October 24, 2024

Η εκδήλωση του «City of Hope», το οποίο υποστηρίζει τις έρευνες και την ανάπτυξη θεραπειών κατά της νόσου, ήταν στο πλαίσιο καμπάνιας που στηρίζει προγράμματα για παιδιά, έφηβους και νεαρούς ενήλικες που θεραπεύτηκαν από τον καρκίνο.

Σύμφωνα με το People, η Ντιόν, έκανε την εμφάνισή της στο γκαλά τρεις μήνες μετά τη θριαμβευτική επιστροφή λόγω της ασθένειάς της, στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.

«Αυτή είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι σε σκηνή από τότε που ήμουν πάνω στον πύργο. Και μου λείπει κάπως» είπε στο κοινό.

Να σημειωθεί ότι ο σύζυγος και μέντοράς της, Ρενέ Ανζελίλ (René Angélil), έφυγε από την ζωή μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο στις 14 Ιανουαρίου του 2016.

«Το «City of Hope» έχει την σωστή ονομασία», συνέχισε. «Πέρα από τη σημαντική έρευνά του που οδηγεί σε θεραπείες, παρέχει φροντίδα στους ανθρώπους στην πιο δύσκολη και απαιτητική στιγμή της ζωής τους. Προσφέρει επίσης το πιο πολύτιμο συστατικό, την ελπίδα. Και ξέρω πόσο σημαντικό είναι αυτό», τόνισε η Σελίν Ντιόν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

