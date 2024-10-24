Δημήτρης Μακαλιάς: «Αυτούς που με στενοχώρησαν τους έχω ψηλά γιατί θέλω να τους δω να πέφτουν»

Ήταν μια ενδιαφέρουσα συνύπαρξη στο πλατό του «The 2Night Show» χθες βράδυ.

O Λάμπρος Φισφής, ο Ζήσης Ρούμπος και ο Δημήτρης Μακαλιάς σε εκπομπή του Ant1, μετά το κόψιμο της εκπομπής «I Love Σουκου» από το κανάλι.

Και όταν το Γρηγόρης Αρναούτογλου τον ρώτησε πώς του φαίνεται εκτός τηλεόρασης απάντησε με τον δικό του τρόπο. Και το σημαντικό, έπαιξε και κανονικά κι ας αφορούσε τους ανθρώπους του καναλιού.

«Δεν κάνω κάθε χρόνο τηλεόραση. Απλά ήμουν τρία χρόνια με την Μπέττυ, που κάναμε ζωντανή εκπομπή. Οπότε είναι μια χαρά. Νομίζω ότι είχαμε κουραστεί, αλλά όχι ότι δεν θέλαμε. Είχα πει όχι σε όλα τα θέατρα γιατί νόμιζα ότι θα έχω μόνο αυτή την εκπομπή. Δεν έκατσε η εκπομπή. Ήταν μία χρονιά που είχαμε αποφασίσει με τη γυναίκα μου να μη δουλέψουμε κι οι δύο για να πάρουμε χρόνο» είπε ο Δημήτρης Μακαλιάς και συνέχισε:

Τελικά μας έδωσαν κι άλλο χρόνο. Να είναι καλά τα παιδιά όπου κι αν είναι. Λέμε κι εμείς την ευχή μας δυνατά και δεν την κρατάμε μέσα μας. Για αυτό δεν λένε καμία φορά πριν φυσήξεις το κεράκι, να μην την πεις δυνατά γιατί θα χαλάσει. Με στενοχωρούν οι άνθρωποι κι οι κακές συμπεριφορές. Αυτό κρατώ μέσα μου. Αυτοί οι άνθρωποι θα παραμείνουν στο πάνθεον ανθρώπων που στενοχωρούν ανθρώπους. Τους έχω πολύ ψηλά γιατί θέλω κάποια στιγμή να τους δω να πέφτουν και θα τους δω»

