My Style Rocks: Gala Disco - Δείτε το trailer

Με ένα λαμπερό Gala Disco ολοκληρώνεται η τρίτη διαγωνιστική εβδομάδα στο My Style Rocks! Το θέμα αναφέρεται σε ένα δημοφιλές είδος στα μέσα της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές του 1980. Λάμψη, υπερβολή, πούλιες, έντονα χρώματα, λαμέ υφάσματα, vinyl, παντελόνια καμπάνες επιστρατεύονται για να κερδίσουν τις εντυπώσεις. Ο επιπλέον όγκος στα μαλλιά είναι απαραίτητος!

Όσα έγιναν στο χθεσινό επεισόδιο ανάμεσα στη Χριστιάνα και την Έλλη εξακολουθούν να απασχολούν και σήμερα. Οι δύο διαγωνιζόμενες συμφωνούν να επισκεφτούν μαζί το κατάστημα που πρωταγωνιστεί στη διαφωνία τους όμως μεταξύ τους είναι ξεκάθαρο πως δεν υπάρχει εμπιστοσύνη.

Η Ιωάννα, επηρεασμένη και από τα όσα συμβαίνουν, είναι επιφυλακτική απέναντι στην Έλλη και φαίνεται στον τρόπο που τη βαθμολογεί.

Μέσα σε όλα μαθαίνουμε πως τα μαλλιά της Μαριάννας έχουν μήκος 86 εκατοστά, πώς μπλέκεται η συγκεκριμένη πληροφορία στο look της;

Στο τέλος της πασαρέλας μία διαγωνιζόμενη θα κερδίσει την επιταγή των 2.500 ευρώ ενώ για μία άλλη fashionista το ταξίδι στον κόσμο του My Style Rocks θα ολοκληρωθεί σήμερα. Η Μαρία και η Μαριάννα ως νέες προσθήκες έχουν ασυλία, τι σημαίνει αυτό για τις υποψηφιότητες;

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

