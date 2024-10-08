Tempting Fortune: Ένα κυνήγι θησαυρού ξεκινά - Δείτε το trailer

Ο φάκελος που πρέπει να διατηρήσουν κλειστό οι ταξιδιώτες του Tempting Fortune, μέχρι την επόμενη συνάντησή τους με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, έχει δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά αλλά και πολλά σενάρια. Τι να κρύβει μέσα και τι αντίκτυπο θα έχει στους παίκτες;

Τα αλόγιστα έξοδα κάποιων προκαλούν τους υπόλοιπους. Οι αντιπαραθέσεις δεν έχουν τέλος ενώ ένα σχόλιο του Χρήστου γίνεται η αιτία για παρεξήγηση ανάμεσα στον ίδιο και την Όλγα. Στην παρέα των τεσσάρων, προστίθεται ακόμη ένας διαγωνιζόμενος. Είναι προσωρινό ή θα ξαναγίνουν Fortune Five;

Το αποψινό παιχνίδι είναι γνωστό αλλά λίγο δύσκολο. Το έπαθλο όμως, απολαυστικό. Σίγουρα ο νικητής χρειάζεται την ενέργεια που θα του προσφέρει για να συνεχίσει τη δύσκολη πεζοπορία.

Ο φάκελος ανοίγει και ένα κυνήγι θησαυρού ξεκινά! Τι θα βρουν οι ταξιδιώτες στο τέλος της διαδρομής.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

