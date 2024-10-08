Tempting Fortune: Τρελό καρφί... «Αντί για Fortune Five να το κάνουν Fortune φάει...»

Κάτι η κούραση, κάτι η πείνα, κάτι τα αλόγιστα έξοδα κάποιων παικτών που ξοδεύουν χωρίς αύριο από το κοινό ταμείο και κάποια δεν ξέρουν και ποιοι τα ξόδεψαν η φαγωμάρα ξεκίνησε στο Tempting Fortune και μετά το ποπ δεν έχει στοπ.

Οι γνωστοί 5 πάλι έφαγαν πρωί- απόγευμα. «Αντί για Fortune Five να το κάνουν Fortune φάει...» σχολίασαν οι άλλοι.

Για τα πάντα πια σχεδόν σφάζονται, χωρισμένοι σε υποομάδες με κάποιους να κάνουν πληρωμένες διακοπές –από τους άλλους- κι ότι μείνει, έμεινε στο τέλος και κάποιους να λένε το ψωμί ψωμάκι για να έχουν και κάτι να μοιραστούν σε χρήματα στο τέλος της διαδρομής μετά από τόση ταλαιπωρία.

Στο επεισόδιο που παρακολουθήσαμε και πάλι κάποιοι ξόδεψαν αβίαστα και η μουρμούρα μαζί με τον καυγά δεν άργησε να έρθει.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.