Η Τέιλορ Σουίφτ θα σκηνοθετήσει την πρώτη της ταινία μεγάλου μήκους Ψυχαγωγία 11:36, 10.12.2022 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

73

bookmark

Η 32χρονη τραγουδίστρια έχει γράψει το σενάριο και έχει σκηνοθετήσει την μικρού μήκους ταινία «All Too Well: The Short Film», που βραβεύτηκε στα MTV Video Music Awards