Το Midnights της Τέιλορ Σουίφτ σπάει ρεκόρ στο Spotify: Πάνω από 183 εκατ. ροές σε 24 ώρες

Παγκόσμια... φρενίτιδα έχει προκαλέσει το νέο άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ, το οποίο «ανέβηκε» μόλις χθες στο Spotify.

Όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, το Midnights έχει ξεπεράσει τα 183 εκατομμύρια ροές στη μουσική πλατφόρμα και έχει σπάσει το ρεκόρ των ροών για το πρώτο 24ωρο.

Οι αυτοαποκαλούμενοι «Swifties» βοήθησαν να ωθήσει το νέο της στούντιο άλμπουμ, Midnights, σε ύψη ρεκόρ, αποδεικύοντας την αφοσοίωσή τους, όπως αναφέρει το Rolling Stone.

«Και πριν καν η ώρα προλάβει να χτυπήσει τα μεσάνυχτα της 22ας Οκτωβρίου, η Taylor Swift έσπασε το ρεκόρ για το άλμπουμ με τις περισσότερες ροές σε μια μέρα στην ιστορία του Spotify. Συγχαρητήρια, @taylorswift13», ανακοίνωσε το Spotify στο Twitter.

Διαβάζοντας το tweet στο Spotify, η Taylor Swift, έγραψε: «Πώς ήμουν τόσο τυχερή που είστε εσείς εδώ έξω να κάνετε κάτι τόσο εντυπωσιακό;» Όπως και αυτό που μόλις συνέβη;;;;!

How did I get this lucky, having you guys out here doing something this mind blowing?! Like what even just happened??!?! https://t.co/7kDKDrBwiD