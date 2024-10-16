Η Τέιλορ Σουίφτ θα κυκλοφορήσει βιβλίο για την περιοδεία της «The Eras Tour» με «τις προσωπικές της σκέψεις». Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι το βιβλίο θα τη βοηθήσει «να τιμήσει τις αναμνήσεις» που δημιούργησε με τους θαυμαστές της στην παγκόσμια περιοδεία - μαμούθ και θα περιλαμβάνει περισσότερες από 500 φωτογραφίες, και εικόνες που δεν έχουν παρουσιαστεί ξανά.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια ανακοίνωσε την κυκλοφορία του βιβλίου με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά την έναρξη του τελευταίου σκέλους της περιοδείας της με τη συναυλία στο Hard Rock Stadium στο Μαϊάμι.

«Η περιοδεία ήταν η πιο θαυμάσια εμπειρία και ήξερα ότι ήθελα να τιμήσω τις αναμνήσεις που δημιούργησαμε μαζί με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Λοιπόν, στην πραγματικότητα με δύο τρόπους. Είμαι ενθουσιασμένη που ανακοινώνω το Official Eras Tour Book, γεμάτο με τις δικές μου προσωπικές σκέψεις, φωτογραφίες που από τα παρασκήνια, όλες τις μαγικές αναμνήσεις που φέρατε κάθε βράδυ» έγραψε η Τέιλορ Σουίφτ.

Η τραγουδίστρια-τραγουδοποιός ανακοίνωσε, επίσης, ότι διευρυμένη έκδοση του τελευταίου 11ου στούντιο άλμπουμ της που βρίσκεται στην κορυφή των chart The Tortured Poets Department» θα είναι διαθέσιμη σε βινύλιο και CD.

Η ταινία συναυλίας «Taylor Swift: The Eras Tour», η οποία κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2023, απέφερε έσοδα 267 εκατ. δολάρια παγκοσμίως κατά τη διάρκεια της περιορισμένης προβολής της στον κινηματογράφο και αναδείχθηκε η ταινία συναυλίας με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών.

Η συναυλία 149 ημερών άρχισε τον Μάρτιο του 2023 και τα έσοδα από τα εισιτήρια ανήλθαν σε 1 δισ. δολάρια έως τον Δεκέμβριο. Το βιβλίο «Taylor Swift|The Eras Tour Book» θα κυκλοφορήσει στις 29 Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.