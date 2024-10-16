«Joker: Το Folie à Deux»: Μετά την κατρακύλα στο box office έρχεται σε ψηφιακή μορφή

Το πολυσυζητημένο σίκουελ «Joker: Folie à Deux» έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 4 Οκτωβρίου, πέντε χρόνια μετά τον θρίαμβο της αρχικής ταινίας. Ωστόσο, οι εισπρακτικές του αποδόσεις είναι απογοητευτικές παρά την επιστροφή του βραβευμένου με Όσκαρ Χοακίν Φίνιξ στον ρόλο του Arthur Fleck/Joker και της Lady Gaga ως Harley Quinn.

Σύμφωνα με το «The Hollywood Reporter», είναι η πρώτη ταινία του Χόλιγουντ στην ιστορία του CinemaScore που βασίζεται σε χαρακτήρες κόμικς και βαθμολογείται με «D» από το κοινό της πρώτης ημέρας.

‘JOKER: FOLIE À DEUX’ will be released on digital platforms on October 29.



Only 25 days after its theatrical release date. pic.twitter.com/ckBjQn4qam — Film Updates (@FilmUpdates) October 14, 2024

Για αυτό τον λόγο η Warner Bros., επισπεύδει την ψηφιακή κυκλοφορία του σίκουελ και την προγραμματίζει για τις 29 Οκτωβρίου ελπίζοντας να καλύψει μέρος των εκτιμώμενων απωλειών ύψους 200 εκατ. δολαρίων.

Ο οσκαρικός «Joker» είχε εισπράξεις πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο box office όταν κυκλοφόρησε το 2019, ενώ η συνέχειά του φαίνεται να δυσκολεύεται να καλύψει τον προϋπολογισμό της ύψους 200 εκατ. δολαρίων συν 100 εκατ. δολάρια που διατέθηκαν για την προώθηση και διανομή της.

Η ταινία για τον διαβόητο εχθρό του Μπάτμαν μετά από δύο εβδομάδες κυκλοφορίας έχει συγκεντρώσει 51,5 εκατ. δολάρια στην αμερικανική αγορά και 165 εκατ. δολάρια παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το Variety, με αυτόν τον ρυθμό, είναι δύσκολο να φτάσει στα 450 εκατ. δολάρια που απαιτούνται για να βγάλει τα έξοδά της στις αίθουσες. Να σημειωθεί επίσης ότι το «Joker» ήταν διαθέσιμο στις πλατφόρμες ροής 2 μήνες μετά την κυκλοφορία του.

