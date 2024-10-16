Λογαριασμός
Αναστασία Ρουβά: Η 16χρονη κόρη του Σάκη Ρουβά και της Κάτιας Ζυγούλη, χωρίς εκείνους σε φιλανθρωπικό event

Η πρώτη solo δημόσια εμφάνισή της

Είμαστε βέβαιοι όμως ότι δε θα είναι η τελευταία. Η εντυπωσιακή 16χρονη πια κόρη του Σάκη Ρουβά και της Κάτιας Ζυγούλη, Αναστασία Ρουβά βρέθηκε πριν λίγες μέρες στη μεγάλη έκθεση τέχνης «Unbound Art Against Assault»

Η συγκεκριμένη έκθεση που είχε φιλανθρωπικό σκοπό διοργανώθηκε από τις μαθήτριες του Campion School Athens, Τζούλια Δημάκη και Έλλη Κουλουκουντή, η έκθεση είχε στόχο την ευαισθητοποίηση για τη σεξουαλική κακοποίηση και την προώθηση της κοινωνικής αλλαγής μέσω της τέχνης.

Αναστασία Ρουβά, Έλλη Κουλουκουντή, Τζούλια Δημάκη

Η έκθεση φιλοξένησε έργα ανήλικων καλλιτεχνών από όλη την Ελλάδα, που με θάρρος και δημιουργικότητα εξέφρασαν τις εμπειρίες τους γύρω από θέματα σεξουαλικής βίας και την ανάγκη για έναν ασφαλέστερο κοινωνικό ιστό.

Γενική άποψη της έκθεσης

Μεταξύ των κεντρικών εκθεμάτων, ξεχώρισαν το διεθνώς αναγνωρισμένο έκθεμα «What Were You Wearing?» και η φωτογραφική σειρά «Shame – European Stories» του Simone Padovani, που εστίασε σε ιστορίες βίας από όλη την Ευρώπη.

Απολαμβάνοντας την έκθεση

Όλα τα έσοδα από την εκδήλωση διατέθηκαν στη Justice Initiative, έναν οργανισμό που υποστηρίζει τα θύματα και αγωνίζεται για τη δικαιοσύνη.

Αναστασία Ρουβά

Η εντυπωσιακή Αναστασία Ρουβά –με ορατά τα γονίδια των δύο διάσημων γονιών της- επέλεξε να φορέσει για την εκδήλωση ένα μαύρο παντελόνι με ασορτί τοπ και το συνδύασε με ένα σακάκι με στρας και δερμάτινα κοσμήματα.

Πηγή: womenonly

Αναστασία Ρουβά Σάκης Ρουβάς Κάτια Ζυγούλη WomenOnly
