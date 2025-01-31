Λογαριασμός
Taylor Swift: Θα απονείμει βραβείο στην τελετή των Grammy 2025

Η σούπερ σταρ της ποπ είναι φέτος υποψήφια σε έξι κατηγορίες με το 11ο άλμπουμ της «The Tortured Poets Department»

Taylor Swift

Η Εθνική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η Τέιλορ Σουίφτ θα απονείμει βραβείο στην 67η τελετή των Grammy, στις 2 Φεβρουαρίου.

Η τραγουδίστρια έχει κερδίσει 14 βραβεία Grammy στο παρελθόν, μεταξύ άλλων, τέσσερις φορές στην κατηγορία Άλμπουμ της Χρονιάς για τα «Midnights», «folklore», «1989» και «Fearless».

Στη φετινή τελετή απονομής για το Άλμπουμ της Χρονιάς συνυποψήφιες της Τέιλορ Σουίφτ είναι η Beyoncé με το «Cowboy Carter», η Σαμπρίνα Κάρπεντερ με το «Short and Sweet» και η Μπίλι Άιλις με το «Hit Me Hard And Soft». Οι τρεις τραγουδίστριες είναι επίσης υποψήφιες στις κατηγορίες Τραγούδι και Ηχογράφηση της Χρονιάς.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

Φέτος η Beyonce, η οποία κατέχει και το ρεκόρ με τα περισσότερα βραβεία στην ιστορία των Grammy Awards συνολικά 32, έχει τις περισσότερες υποψηφιότητες, συνολικά σε 11 κατηγορίες. Στη λίστα των υποψηφίων είναι επίσης ο ράπερ Κέντρικ Λαμάρ και η τραγουδίστρια Charli XCX.

Στη σκηνή της Crypto.com Arena του Λος Άντζελες θα ανέβουν για να τραγουδήσουν οι Κρις Μάρτιν Σακίρα, Τέντι Σουίμς, RAYE, Doechii και άλλοι. Η φετινή τελετή έχει σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τη στήριξη των προσπαθειών ανακούφισης από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Λος Άντζελες.

Πηγή: skai.gr

