Το Netflix κυκλοφόρησε ένα teaser 5 δευτερολέπτων δημοσιεύοντας μία πρώτη εικόνα από την πολυαναμενόμενη δεύτερη σεζόν του «Wednesday».

Η επιτυχημένη σειρά υπόσχεται συγκλονιστική επιστροφή με την Τζένα Ορτέγκα να επαναλαμβάνει τον ρόλο της ως Wednesday Addams, μαζί με τους Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, Λούις Γκουζμάν, Έμα Μάιερς και Τζόι Σάντεϊ. Το teaser ταξιδεύει πίσω από τις πύλες του ψυχιατρικού νοσοκομείου Willowhill και στην ανάρτησή του στο Χ το Netflix το συνόδευσε με τη φράση «δεν είστε έτοιμοι για τη δεύτερη σεζόν του "Wednesday"».

Οι showrunners και εκτελεστικοί παραγωγοί, Άλφρεντ Γκοφ και Μάιλς Μίλαρ, ανέφεραν στο Tudum ότι η 2η σεζόν θα είναι «πιο σκοτεινή και πιο περίπλοκη», ενώ η Ορτέγκα σε παλαιότερη συνέντευξή της στο «Vanity Fair» είχε υποσχεθεί ότι ο χαρακτήρας της θα έχει περισσότερα στοιχεία τρόμου. Οι νέες προσθήκες στο καστ της δεύτερης σεζόν περιλαμβάνουν τους Κρίστοφερ Λόιντ, Στιβ Μπουσέμι, Μπίλι Πάιπερ και Έβι Τέμπλετον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.