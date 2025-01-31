Το μαγευτικό τοπίο του Χιονοδρομικού Κέντρου στο Πισοδέρι Φλώρινας γίνεται το στούντιο του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», σήμερα, Παρασκευή 31 Ιανουαρίου στις 14.45. Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής βγαίνουν ζωντανά από τις κατάλευκες πίστες του σκι.

Σ’ αυτό το φόντο, ένα νεαρό κορίτσι, η Νεφέλη Τίτα, μοιράζεται μαζί μας την εμπειρία από τη συμμετοχή της στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου αλλά και τα όνειρά της για το μέλλον.

Για το δικό του, πανέμορφο Νυμφαίο μας μιλά ο πατήρ Ιωάννης Ζέζιος, που κατοικεί στο προγονικό του σπίτι, ένα αρχοντικό του 1849 μαζί με την πρεσβυτέρα. Εκεί κοντά και η έδρα του «Αρκτούρου» που δίνει ζωή και δουλειά στον τόπο.

Στα αμπελοτόπια του Αμύνταιου γευόμαστε κρασί ασύρτικο, λημνιώνα αλλά και το θαυμαστό ξινόμαυρο, καλλιέργεια που μετρά 4.000 χρόνια ζωής και μαθαίνουμε την τεχνική της οινοποιίας.

Τι ξέρουμε για το ξακουστό Ξινό Νερό της Φλώρινας, με τη μοναδική γεύση; Ποια είναι τα στοιχεία που το κάνουν να ξεχωρίζει; Η ιστορία μιας δημοτικής επιχείρησης που στηρίζει την τοπική κοινότητα.

Ένα κολυμβητήριο… γιοφύρι της Άρτας στη Φλώρινα περιμένει, έρημο ακόμη, να υποδεχτεί τους δημότες για τα αθλήματα πισίνας. Η πρώτη σύμβαση για την κατασκευή του υπογράφηκε το 1998, η δεύτερη το 2004, παραδόθηκε το 2009 και μέχρι σήμερα νερό δεν έχει πέσει μέσα. Πόσο ακόμα θα χρονίζει η έναρξη λειτουργίας του και τι την εμποδίζει;

Δείτε το trailer:

