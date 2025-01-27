Λογαριασμός
Taylor Swift: Φίλησε παθιασμένα τον Travis Kelce μετά τη νίκη της ομάδας του (video-φωτό)

Πανηγύρισαν τη νίκη της ομάδας του, Kansas City Chiefs, που εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Super Bowl 

Taylor Swift-Travis Kelce

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο σύντροφός της, Τράβις Κέλσι, μοιράστηκαν μια τρυφερή στιγμή πανηγυρίζοντας τη νίκη της ομάδας του, Kansas City Chiefs, που εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Super Bowl. Μετά τη νίκη επί των Buffalo Bills στον τελικό του AFC Championship, το ζευγάρι αντάλλαξε παθιασμένα φιλιά στο γήπεδο Arrowhead, μπροστά στους φίλους και τις οικογένειές τους.

Taylor Swift-Travis Kelce

Taylor Swift-Travis Kelce

Taylor Swift-Travis Kelce

Ο Κέλσι παρά την μέτρια απόδοσή του στο παιχνίδι, στο τέλος του αγώνα πανηγύρισε τη νίκη με στενούς φίλους, συγγενείς, αλλά και τη σύντροφό του που έτρεξε στο γήπεδο για να τον συγχαρεί, τραβώντας τα βλέμματα των εκατοντάδων καμερών που κατέγραφαν τη στιγμή.

@karmaisacat.1989 LFGGGG #taylorswift #swifttok #swiftie #theerastour #tswift #taylorswifttheerastour #TSTheErasTour #fyp #erastour ♬ original sound - 💥Alex / swifttok 💥
