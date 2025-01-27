Taylor Swift: Φίλησε παθιασμένα τον Travis Kelce μετά τη νίκη της ομάδας του (video-φωτό)

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο σύντροφός της, Τράβις Κέλσι, μοιράστηκαν μια τρυφερή στιγμή πανηγυρίζοντας τη νίκη της ομάδας του, Kansas City Chiefs, που εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Super Bowl. Μετά τη νίκη επί των Buffalo Bills στον τελικό του AFC Championship, το ζευγάρι αντάλλαξε παθιασμένα φιλιά στο γήπεδο Arrowhead, μπροστά στους φίλους και τις οικογένειές τους.

Ο Κέλσι παρά την μέτρια απόδοσή του στο παιχνίδι, στο τέλος του αγώνα πανηγύρισε τη νίκη με στενούς φίλους, συγγενείς, αλλά και τη σύντροφό του που έτρεξε στο γήπεδο για να τον συγχαρεί, τραβώντας τα βλέμματα των εκατοντάδων καμερών που κατέγραφαν τη στιγμή.

Πηγή: skai.gr

