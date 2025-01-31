Στο «στόχαστρο» του κοινού βρέθηκε ο ελληνικός τελικός της Eurovision και, όπως ήταν λογικό, οι χρήστες στο Twitter έστησαν το δικό τους πάρτι… Περισσότερες από 40.000 αναρτήσεις «ανέβηκαν» χθες, Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2025, σχετικές με τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2025, με τους περισσότερους να δίνουν θετική ψήφο στην Έλενα Παπαρίζου και τον Σάκη Ρουβά για τις εμφανίσεις τους.

Οι δύο ερμηνευτές και παρουσιαστές της βραδιάς ανέβηκαν στη σκηνή και ερμήνευσαν το «Waterloo» των Abba και το «Hold me know» του Johnny Logan με τη συνοδεία της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και μελών της Χορωδίας της ΕΡΤ.

Ο 69ος διεθνής διαγωνισμός τραγουδιού θα πραγματοποιηθεί στη Βασιλεία της Ελβετίας στις 13 Μαΐου 2025.

Δύσκολα θα έχανε την πρόκριση η «Αστερομάτα» της Κλαυδίας, σε έναν τελικό όπου στο σύνολο των ημερών που προηγήθηκαν δεν έπεσε ποτέ από την πρώτη θέση στις προβλέψεις, στα στοιχήματα και στις προτιμήσεις του κοινού σε όλα τα μέσα.

Η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς είχαν την τιμητική τους στα σχόλια των χρηστών, αφού τα σαρδάμ τους αποτέλεσαν πρόσφορο έδαφος για συζητήσεις, αλλά ταυτόχρονα οι χρήστες είχαν και μια διάθεση «τρολαρίσματος».

Το πάρτι του κοινού στο Twitter

Η φατσα μου, όταν συνειδητοποίησα ότι πέρασαν 22 χρόνια από όταν ο Σάκης πήγε Γιουροβίζιον!

#eurovisiongr pic.twitter.com/tuTF4Tvudj — Marrie_Qrie (@marrie_qrie) January 30, 2025

Οταν συνειδητοποιεις ό,τι πέρασαν 20 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ απο τότε που μας έφερε την νίκη η Έλενα Παπαριζου:#eurovisiongr pic.twitter.com/UAmBTTW7SZ — Ελληνικές σειρές (@EllenikesSeires) January 30, 2025

20 χρόνια λέει από την νίκη της Παπαριζου #EurovisionGr pic.twitter.com/hekFQW1NFh — fasma (@_fas_ma) January 30, 2025

Οταν μιλάνε η Έλενα κι ο Σάκης #eurovisiongr pic.twitter.com/IZT2B6OHGb — Melia (@melia_prokopiou) January 30, 2025

ΕΓΩ μετρώντας τα σαρδάμ των παρουσιαστών στο πρώτο 20λεπτο.#eurovisiongr



pic.twitter.com/wjDntZWG2Q — Σαν να ταν Φλεβάρης Πόντε (MⱯYHEM era) (@yiannm22) January 30, 2025

Το μυαλό μου όσο οι παρουσιαστές προσπαθούν να πουν τα ξένα ονόματα #eurovisiongr pic.twitter.com/X1oUHHu5SW — Η Αβυσσαλέα 🎯🎲 (@avyssalea) January 30, 2025

-Μαρίνα Σαττι τι έκανες στην #eurovision

-ΘΡΑΥΣΗ



Η Σαττι μόνο κερδισμένη βγήκε από την Eurovision και πολύ το γουστάρω #eurovisiongr pic.twitter.com/bsPb2zhdYE — 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐾𝑜𝑚𝑖 🐵 (@MonkeyDKomi) January 30, 2025

Η Wednesday, η Μουσχουρη και η Ζήνα #eurovisiongr pic.twitter.com/jh7YiXBbGt — Dionysis Ft (@DionysisFt) January 30, 2025

η ξενη κριτικη επιτροπη ακουγοντας τα τραγουδια μας #eurovisiongr pic.twitter.com/95mA5nTgSL — kung fu panda (@nik_iOS) January 30, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.