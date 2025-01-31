Λογαριασμός
Eurovision 2025: H Klavdia πέρασε, αλλά στο Twitter έγινε τρελό πάρτι… - Όλοι ασχολούνται με Έλενα Παπαρίζου και Σάκη Ρουβά! (video-φωτό)

Τα σαρδάμ, η κριτική επιτροπή και το τρολάρισμα... 

Έλενα Παπαρίζου-Σάκης Ρουβάς

Στο «στόχαστρο» του κοινού βρέθηκε ο ελληνικός τελικός της Eurovision και, όπως ήταν λογικό, οι χρήστες στο Twitter έστησαν το δικό τους πάρτι… Περισσότερες από 40.000 αναρτήσεις «ανέβηκαν» χθες, Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2025, σχετικές με τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2025, με τους περισσότερους να δίνουν θετική ψήφο στην Έλενα Παπαρίζου και τον Σάκη Ρουβά για τις εμφανίσεις τους.

Οι δύο ερμηνευτές και παρουσιαστές της βραδιάς ανέβηκαν στη σκηνή και ερμήνευσαν το «Waterloo» των Abba και το «Hold me know» του Johnny Logan με τη συνοδεία της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και μελών της Χορωδίας της ΕΡΤ.

Σάκης Ρουβάς

Ο 69ος διεθνής διαγωνισμός τραγουδιού θα πραγματοποιηθεί στη Βασιλεία της Ελβετίας στις 13 Μαΐου 2025.  

Έλενα Παπαρίζου

Δύσκολα θα έχανε την πρόκριση η «Αστερομάτα» της Κλαυδίας, σε έναν τελικό όπου στο σύνολο των ημερών που προηγήθηκαν δεν έπεσε ποτέ από την πρώτη θέση στις προβλέψεις, στα στοιχήματα και στις προτιμήσεις του κοινού σε όλα τα μέσα.

Η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς είχαν την τιμητική τους στα σχόλια των χρηστών, αφού τα σαρδάμ τους αποτέλεσαν πρόσφορο έδαφος για συζητήσεις, αλλά ταυτόχρονα οι χρήστες είχαν και μια διάθεση «τρολαρίσματος».

Έλενα Παπαρίζου-Σάκης Ρουβάς

Το πάρτι του κοινού στο Twitter 

