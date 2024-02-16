Οι Δούλες, του Ζαν Ζενέ στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός

Στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός παρουσιάζεται το αριστούργημα του Ζαν Ζενέ «Οι Δούλες» από την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου και για 6 μόνο παραστάσεις έως τις 22 Μαρτίου. Δύο αδερφές η Σολάνζ και η Κλαίρη είναι υπηρέτριες μιας ευκατάστατης κυρίας, την οποία ζηλεύουν και φθονούν και επιθυμούν κρυφά να βρίσκονταν στη θέση της. Παρασυρόμενες από τη ζήλια τους, όντας αδικημένες από τη ζωή και από την κοινωνία για το στάτους στο οποίο είναι καταδικασμένες να ζουν, καταστρώνουν σχέδια να καταστρέψουν την κυρία. *Σκηνοθεσία – Ερμηνεία: Σοφία Αλεξανιάν και Κλεοπάτρα Εμμανουήλ Κυριακοπούλου.

Παραστάσεις: Από 16 Φεβρουαρίου έως 22 Μαρτίου 2024. Κάθε Παρασκευή στις 23:30

Εισιτήρια: 12€ προπώληση. 14€ στο ταμείο. 10€ ομαδικό (άνω των 10 ατόμων). 5€ ατέλεια ηθοποιών, φοιτητών δραματικών σχολών. Προπώληση: ticketservices.gr

Μικρός Κεραμεικός, Ευμολπιδών 13, Αθήνα 118 54 .τηλ. 210 3454831. E-mail: mikroskerameikos@gmail.com

Ταξίδι στο Κέντρο της Μουσικής: Χρίστος Παπαγεωργίου και Μαρία Ευθυμίου συμπράττουν με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο

«Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός» και στη Μουσική. Ο κύκλος των παραστάσεων – φαινόμενο της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, Ταξίδι στο Κέντρο της Μουσικής, επιστρέφει στις 16 &17 Φεβρουαρίου με το συμφωνικό είδος της Ουβερτούρας. Ο Χρίστος Παπαγεωργίου και η Μαρία Ευθυμίου μαζί με την Ορχήστρα υπό τη μουσική διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού, μας ξεναγούν στο σύμπαν της Ουβερτούρας ή αλλιώς του Μουσικού Ανοίγματος. Βίντεο, ερμηνεία αποσπασμάτων και ιστορικές αναφορές ξεδιπλώνουν τον κόσμο των μουσικών εισαγωγών που παρέδωσαν μυθικοί συνθέτες. Ανάμεσά τους, Κλαούντιο Μοντεβέρντι, Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, Τζουζέπε Βέρντι, Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, Ζωρζ Μπιζέ, Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, Καρλ Μαρία φον Βέμπερ και Τζοακίνο Ροσίνι. Σκηνοθετεί, η Κατερίνα Ευαγγελάκου.

Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου, στις 20:30 και Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2024, στις 18:00

Εισιτήρια: 25€, 20€, 15€ και 8€ (εκπτωτικό). Ηλεκτρονικά: megaron.com, τηλεφωνικά: 2107282333

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Χ.Λαμπράκης, Βασ. Σοφίας 68, Αθήνα

Ζωγραφική «out of the box»: Τα «άφοβα» φανταστικά όντα της Σοφίας Φωτιάδου

Ανθρώπινα θέματα όπως η επιλογή μεταξύ «φαίνεσθαι» και «είναι», μεταξύ ορθολογισμού και παράλογου, τα ζητήματα της αλήθειας και της επιθυμίας αποδίδονται με πρωτότυπη ζωγραφική γλώσσα από την Σοφία Φωτιάδου, στην καινούργια της εικαστική δουλειά που, με τίτλο «Out of the box_Fearless», εγκαινιάζεται την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024 (19.00) στην Sianti Gallery. Αξιοποιώντας την παράδοση της σουρεαλιστικής εικονογραφίας, αλλά και τα ιδιότυπα πλάσματα που δημιούργησαν ο Αρτσιμπόλντο ή ο Ιερώνυμος Μπος ή, ακόμη, ο Σαλβαδόρ Νταλί, η Σοφία Φωτιάδου με ιδιαίτερη χρωματική ευαισθησία στήνει τον προσωπικό της κόσμο, γεμάτο με πλάσματα που νοσταλγούν ένα χαμένο παράδεισο ή ονειρεύονται έναν καινούργιο.

Διάρκεια Έκθεσης: 16 Φεβρουαρίου – 16 Μαρτίου 2024

Ωράριο: Τρίτη/Πέμπτη/Παρασκευή: 10:00 – 20:00. Τετάρτη: 10:00 – 15:00. Σάββατο: 10:00 – 16:00

Sianti Gallery, Βασ. Αλεξάνδρου 2 και Μιχαλακοπούλου, Αθήνα, τηλ.: 210.7245432, 210.3648335

