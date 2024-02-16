Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Homeland», Ντέιβιντ Χέαργουντ, αναλαμβάνει πρόεδρος της Βασιλικής Ακαδημίας Δραματικών Τεχνών (Rada) μετά την αποχώρηση του Κένεθ Μπράνα από τον ρόλο στην κορυφή της διάσημης δραματικής σχολής.

Η υποψήφια για Όσκαρ, Σίνθια Ερίβο είναι αντιπρόεδρος της Σχολής, απόφοιτοι της οποίας είναι, μεταξύ άλλων, οι Τομ Χίντλστον και Γκλέντα Τζάκσον.

Τόσο ο Χέαργουντ όσο και η Ερίβο είναι πρώην σπουδαστές της Σχολής, η οποία άνοιξε τις πύλες της στο Μπλούσμπερι, στο Λονδίνο το 1904.

«Ως πρώην φοιτητής της Rada και κάποιος που έχει απολαύσει τόσο τα πάνω όσο και τα κάτω αυτής της βιομηχανίας, αισθάνομαι ότι είμαι σε ιδανική θέση να βοηθήσω αυτούς τους νέους να καθοδηγηθούν στο μερικές φορές δύσκολο μονοπάτι από φοιτητές σε επαγγελματίες, φέρνοντας όλη τη γνώση και την εμπειρία που έχω μάθει σε μια καριέρα 30 ετών» δήλωσε ο Ντέιβιντ Χέαργουντ. «Ανυπομονώ να ξεκινήσω αυτό το νέο ταξίδι και να παίξω έναν μικρό ρόλο επηρεάζοντας τόσα πολλά νέα και ταλαντούχα άτομα» πρόσθεσε.

Η Σίνθια Ερίβο είπε ότι θέλει «να διαδραματίσει πολύτιμο ρόλο στην ενδυνάμωση των νέων ταλέντων του αύριο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

