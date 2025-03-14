Η Taylor Swift κέρδισε πέρυσι από το Spotify πάνω από 79,8 εκατ. λίρες. Η 35χρονη καλλιτέχνιδα «έσπασε» κάθε ρεκόρ στη μουσική πλατφόρμα τους τελευταίους 12 μήνες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλατφόρμα κατέβαλε το ποσό ρεκόρ των 7,7 δισ. λιρών στους καλλιτέχνες.

Το 2014, η καλλιτέχνιδα είχε απαγορεύσει στην πλατφόρμα να χρησιμοποιεί τη μουσική της σε μια διαμάχη τους για τις αμοιβές. Τελικά, οι δύο πλευρές τα βρήκαν το 2017. Ο The Weeknd ήταν ο δεύτερος καλλιτέχνης με τις περισσότερες ροές στην πλατφόρμα, κερδίζοντας περίπου 39,8 εκατ. λίρες.

Η Ariana Grande φέρεται να αποκόμισε 30 εκατ. λίρες για τη μουσική της, ενώ ο Bruno Mars έβαλε στην τσέπη πάνω από 25 εκατ. λίρες.

Η Taylor Swift βρίσκεται στη διαδικασία επαναηχογράφησης των έξι πρώτων άλμπουμ της που κυκλοφόρησαν στο πλαίσιο του προηγούμενου συμβολαίου της με την Big Machine Records.

Το 2019, ο Scooter Braun αγόρασε τη Big Machine και τις master ηχογραφήσεις των έξι πρώτων άλμπουμ της Taylor, για τις οποίες η ίδια είχε δώσει γενναίο αγώνα για να τις αποκτήσει.

Μετά από αυτό, η Taylor ορκίστηκε να ηχογραφήσει εκ νέου αυτά τα έξι άλμπουμ και έχει ολοκληρώσει τέσσερα από αυτά μέχρι σήμερα: Fearless (Taylor's Version) (2021), Red (Taylor's Version) (2021), Speak Now (Taylor's Version) (2023) και 1989 (Taylor's Version) (2023). Τα μόνα που έχουν απομείνει είναι τα «Taylor Swift και «Reputation».

Τώρα που η περιοδεία της ολοκληρώθηκε, η τραγουδίστρια αφιερώνει χρόνο στον εαυτό της και στον σύντροφό της, Travis Kelce.

Πηγή: skai.gr

