Ελισάβετ Σπανού: Η μητρότητα μετά τα 40 και οι σχέσεις με τον πατέρα της κόρης της

H Ελισάβετ Σπανού είναι single mum της 9 μηνών κόρης της και μίλησε για αυτό στο Happy Day. «Είμαι απόλυτα αφοσιωμένη, είμαι μαζί της 24 ώρες το 24ωρο, το απολαμβάνω» είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε ακόμα : Κατερίνα Καινούργιου: Οι κατάρες και το βρισίδι που δέχεται στα social της για τον βανδαλισμό των έργων στην Εθνική Πινακοθήκη

«Το να κάνεις παιδιά σε μικρότερη ηλικία είναι καλύτερο γιατί έχεις ενέργεια αλλά κι εγώ που έκανα παιδί μετά τα 40 είναι τόσο κατασταλλαγμένο που το κάνω με όλη μου την ψυχή. Μεγαλώνουμε μαζί.

Ήθελα να κάνω παιδί γι' αυτό έκανα κατάψυξη ωαρίων. Καμία γυναίκα δεν κάνει κατάψυξη αν δεν το θέλει. Τελικά μου προέκυψε. Ήρθαν τα πράγματα έτσι, προχώρησαν, έμεινα έγκυος» ανέφερε.

Ο πατέρας της κόρης της δεν ζει στην Αθήνα αλλά όπως είπε είναι δίπλα στο παιδί τους.

«Έχουν βρεθεί ιδανικές συνθήκες με τον πατέρα του παιδιού. Υπάρχει μια απόσταση που συμβαίνει. Υπάρχει θέληση, διάθεση, είναι δίπλα στο παιδί» είπε.

Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι πλέον προστατεύει την προσωπική της ζωή.

«Λίγο με είχε ενοχλήσει στο παρελθόν η προβολή της προσωπικής μου αλλά πιθανότατα δεν την προστάτευσα κι εγώ, είδα πολύ καλά πώς μπορείς να προστατεύσεις κάτι αν θέλεις».

Τέλος αναφέρθηκε στην βάπτιση της κόρης της και το όνομα που της έδωσε.

«Η πίστη και η θρησκεία για μένα είναι κάτι πολύ προσωπικό και ήθελα η βάπτιση του παιδιού να έχει έναν κατανυκτικό χαρακτήρα. Βρήκα μια εκκλησία που μου άρεσε πολύ, ήμασταν πολύ μετρημένοι άνθρωποι, πολύ κοντινοί, 7-8, το απολαύσαμε. Την ονομάσαμε Εμμέλεια, γεννήθηκε της Αγίας Εμμέλειας, δεν γνώριζα ότι υπάρχει, είναι η μητέρα του Αγίου Βασιλείου. Η κόρη μου γεννήθηκε 30 Μαΐου που είναι της Αγίας Εμμέλειας».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.