Ο ΣΚΑΪ επιλέγει και παρουσιάζει, στο καθημερινό πρόγραμμά του, συναρπαστικές κινηματογραφικές παραγωγές και την εβδομάδα 17-23 Μαρτίου.

Οι απίθανες ιστορίες που μας έρχονται από τα backstage των συγκεκριμένων ταινιών κινούν την περιέργεια!

Δείτε τα τρέιλερ:

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.03 (22:15), « Blackhat »: Το σενάριο της ταινίας είναι εμπνευσμένο από την υπόθεση « Stuxnet », η οποία αφορούσε ένα κακόβουλο πρόγραμμα σχεδιασμένο να επιτίθεται σε συστήματα βιομηχανικού αυτομάτου ελέγχου και τηλεμετρίας. Για την υλοποίησή της επιστρατεύτηκαν χάκερς ως ειδικοί σύμβουλοι, σε όλα τα στάδια της παραγωγής.



ΤΡΙΤΗ 18.03 (21:00), « Killers : γάμος να σου πετύχει»: Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ο Άστον Κούτσερ, κατά λάθος, με ένα χτύπημα έβγαλε νοκ άουτ έναν από τους κασκαντέρ!

ΤΕΤΑΡΤΗ 19.03 (21:00), « The transporter Refueled »: Ο Έντ Σκράιν αποχώρησε από το « Game of Thrones » για να συμμετάσχει. Το τραγούδι « Reason » που ακούγεται στην ταινία προέρχεται από το δεύτερο άλμπουμ της Selah Sue και κυκλοφόρησε πέντε χρόνια μετά από την πρεμιέρα της ταινίας!

ΠΕΜΠΤΗ 20.03 (21.00), «Ρομπέν των Δασών»: Η ταινία κυκλοφόρησε 110 χρόνια μετά από την πρώτη ταινία με θέμα τον «Ρομπέν των Δασών»! Το 95% των κουστουμιών που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το χέρι ενώ το συνολικό κόστος παραγωγής έφτασε τα 100 δολάρια!

ΚΥΡΙΑΚΗ 23.03 (14.45), «Οι Δίδυμοι»: Το προσύμφωνο που δέσμευε τον Ντάνι Ντε Βίτο και τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στην ταινία υπογράφτηκε σε μία χαρτοπετσέτα! Αυτή η χαρτοπετσέτα είναι πλέον κορνιζαρισμένη στο σπίτι του Ντε Βίτο!

ΚΥΡΙΑΚΗ 23.03 (21.00), «Το κάλεσμα της άγριας φύσης»: Η ταινία είναι βασισμένη στην ομότιτλη νουβέλα του συγγραφέα Τζακ Λόντον (1876-1916), ο οποίος ήταν γνωστός για την αγάπη του στη φύση. Οι υπεύθυνοι για να τιμήσουν έκαναν την παραγωγή της φιλικής προς το περιβάλλον. Δεν χρησιμοποιήθηκαν πλαστικά μπουκάλια, τα πιάτα και τα μαχαιροπίρουνα ήταν βιοδιασπώμενα, το φαγητό που έμενε γινόταν δωρεά και το συνεργείο χρησιμοποιούσε ηλιακές γεννήτριες και ανακυκλωμένο χαρτί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.