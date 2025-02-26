Taylor Swift: Φήμες ότι είναι έγκυος και… αφερέγγυος ο Travis Kelce – Οι «swifties» έχουν στήσει πάρτι

Η Taylor Swift και ο σύντροφός της, Travis Kelce, βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής των μέσων ενημέρωσης από τότε που η σχέση τους έγινε γνωστή τον Σεπτέμβριο του 2023. Πρόσφατα, το ζευγάρι πυροδότησε περαιτέρω εικασίες μετά από μια κρυφή συζήτηση κατά τη διάρκεια ενός ιδιωτικού δείπνου, που υποδηλώνει ότι ίσως σχεδιάζουν να κάνουν οικογένεια.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Swift και ο Kelce γευμάτιζαν σε ένα πολυτελές εστιατόριο της Νέας Υόρκης, όταν κάποιοι θαμώνες φέρεται να τους άκουσαν να συζητούν θέματα σχετικά με την οικογένεια και τα παιδιά. «Μιλούσαν για το μέλλον τους και ανέφεραν την πιθανότητα να κάνουν παιδιά. Ήταν μια ειλικρινής συζήτηση», υποστήριξε ένας από αυτούς.

Is Taylor Swift having a BABY? Revealed: her overheard date night conversation with Travis Kelce that will send fans into a frenzy https://t.co/7bZuvnzxwD — Daily Mail Online (@MailOnline) February 25, 2025

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το ζευγάρι πυροδοτεί τέτοιες φήμες. Τον Οκτώβριο του 2024, οι θαυμαστές έκαναν εικασίες για πιθανή εγκυμοσύνη μετά την εμφάνιση μιας φωτογραφίας που έδειχνε τον Kelce να αγκαλιάζει στοργικά την κοιλιά της Swift κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας εκδήλωσης. Ενώ το ζευγάρι δεν ασχολήθηκε άμεσα με τις φήμες, οι στενοί τους φίλοι έχουν αφήσει υπονοούμενα για την εμβάθυνση της σχέσης τους.

«Η Τέιλορ και ο Τράβις είναι απίστευτα ευτυχισμένοι μαζί. Συζητούν για το μέλλον τους και η δημιουργία οικογένειας έχει αναφερθεί περισσότερες από μία φορές», αποκάλυψε πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού. Η ίδια πηγή πρόσθεσε στη συνέχεια ότι και οι δύο επιθυμούν να εξισορροπήσουν την απαιτητική καριέρα τους με τους στόχους της προσωπικής τους ζωής.

Η σχέση τους έχει σημαδευτεί από δημόσιες εκδηλώσεις αγάπης και αμοιβαίας υποστήριξης, με τη Swift να έχει εντοπιστεί σε πολλούς αγώνες των Kansas City Chiefs, να χειροκροτεί τον Kelce, ενώ εκείνος έχει παρακολουθήσει αρκετές συναυλίες της, δείχνοντας την υποστήριξή του. Τον Φεβρουάριο του 2025, το ζευγάρι εθεάθη σε διπλό ραντεβού με τον Patrick και την Brittany Mahomes στη Νέα Ορλεάνη.

Αν και το ζευγάρι δεν έχει κάνει καμία δήλωση για το θέμα, οι πρόσφατες συζητήσεις και οι δημόσιες εμφανίσεις τους δείχνουν ότι σκέφτονται σοβαρά να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Οι θαυμαστές παγκοσμίως περιμένουν με ανυπομονησία τυχόν επίσημες ανακοινώσεις από το ζευγάρι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.