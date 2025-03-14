Το νέο single της Selena Gomez και του Benny Blanco κρύβει ένα ρομαντικό συναίσθημα... Την Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025, το ζευγάρι, που αρραβωνιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2024, κυκλοφόρησε το τραγούδι «Sunset Blvd» από το επερχόμενο κοινό τους άλμπουμ, «I Said I Love You First».

Η κυκλοφορία έρχεται λίγες ημέρες αφότου η 32χρονη Gomez δημοσίευσε στο Instagram την πρώτη επίσημη φωτογραφία τους ως ζευγάρι. «Το πρώτο μας ραντεβού ήταν στη Sunset Blvd και είναι επίσης ο τίτλος του επόμενου τραγουδιού μας μαζί», έγραψε η καλλιτέχνιδα.

Ο μουσικός παραγωγός και σύντροφός της, Benny Blanco, εμφανίζεται σε όλο το βίντεο, μεταξύ άλλων, και σε μορφή μινιατούρας, με την Gomez να εμφανίζεται να τον τρώει με μια μπουκιά στο τέλος του κλιπ.

Το ζευγάρι ανακοίνωσε το «I Said I Love You First» τον περασμένο μήνα και έχουν κυκλοφορήσει άλλα δύο singles μέχρι στιγμής: Το «Scared of Loving You» και το «Call Me When You Break Up» με την Gracie Abrams. Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 21 Μαρτίου.

Πηγή: skai.gr

