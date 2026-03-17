«Ταξίδι στο εξωτερικό»… «ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ», Τετάρτη 18 Μαρτίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Ένα «Ταξίδι στο Εξωτερικό» επιφυλάσσει στους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ, το νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς «Τότε και Τώρα», την Τετάρτη 18 Μαρτίου στις 21.00, με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη.

ΤΟΤΕ, ο Τάκης και η Σούλα πηγαίνουν στη Γαλλία και συναντούν την Arianna Papalexopoulos, ενώ ΤΩΡΑ, η Βαλέρια και ο Σπύρος εξορμούν στη Λουμπλιάνα και βρίσκουν τον Φοίβο Μαρκιανό.

Το 1997, η Σούλα και ο Τάκης ανακαλύπτουν το Παρίσι, και μένουν σε πολυτελές ξενοδοχείο, ενώ στο σήμερα ο Σπύρος και η Βαλέρια ταξιδεύουν στη Σλοβενία, μένουν σε ένα μικρό διαμέρισμα μαζί με άλλους τουρίστες και παλεύουν ανάμεσα στην οργάνωση και τον αυθορμητισμό.

Παρεξηγήσεις, πολιτισμικά σοκ και μικρές καταστροφές μετατρέπουν τις διακοπές τους σε μια αλυσίδα ξεκαρδιστικών καταστάσεων. Γιατί τελικά, όπου κι αν πας, την ελληνική νοοτροπία την κουβαλάς πάντα μαζί σου.

Οι εποχές αλλάζουν – Οι κόντρες μένουν!

«ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ»

Κάθε Τετάρτη στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

