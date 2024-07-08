Ο Κατά Φαντασίαν Ασθενής, του Μολιέρου με Χειλάκη, Μαξίμου, Αλικάκη στο Θέατρο Πέτρας

Σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων, κάνει πρεμιέρα η εκρηκτική κωμωδία του Μολιέρου «Ο Κατά Φαντασίαν Ασθενής», που σκηνοθετούν και διασκευάζουν φέτος το καλοκαίρι ο Αιμίλιος Χειλάκης και ο Μανώλης Δούνιας. Μετά από τον «Δον Ζουάν» το 2009 στο Εθνικό Θέατρο και τον «Ταρτούφο» το 2016, συνεχίζουν τη μελέτη τους πάνω στον κορυφαίο Γάλλο δραματουργό, ο οποίος, μέσα πάντα από το πρίσμα της κωμωδίας φώτισε τα σκοτάδια της ανθρώπινης ψυχής, κατανόησε την ανθρώπινη ψυχοσύνθεση και δημιούργησε χαρακτήρες με οικουμενική εμβέλεια και έργα που παραμένουν επίκαιρα μέχρι σήμερα.

Με τον «Κατά Φαντασίαν Ασθενή» ο Μολιέρος βάζει στο στόχαστρό τους τσαρλατάνους και τους κομπογιαννίτες που λυμαίνονται το ιατρικό επάγγελμα. Σατιρίζει τους «ειδήμονες» της εποχής του, που κρύβονταν πίσω από πομπώδεις φράσεις και φανταχτερές ορολογίες πασχίζοντας έτσι να καμουφλάρουν την ανεπάρκεια των γνώσεών τους και το γεγονός ότι πάνω από τον ιπποκράτειο όρκο βάζουν το κέρδος και το προσωπικό συμφέρον. Η παράσταση, που θα παρουσιαστεί σε μεγάλα θέατρα της Αθήνας και θα περιοδεύσει σε ολόκληρη την Ελλάδα, αποτελεί την ένατη συν-σκηνοθεσία του Αιμίλιου Χειλάκη και του Μανώλη Δούνια.

Παίζουν: Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μυρτώ Αλικάκη, Θοδωρής Ρωμανίδης, Νίκος Γκέλια, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Γιώργος Ζυγούρης, Δημήτρης Φιλιππίδης.

Δευτέρα 8/7 στις 21:30

Από 20€

Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Νεαπόλεως 58, Βύρωνας

Οι Παίχτες: Η παράσταση-φαινόμενο του Γιώργου Κουτλή κάνει στάση στο Θέατρο Πέτρας

Μετά από δύο χρονιές, με γεμάτα θέατρα χειμώνα – καλοκαίρι, και μετά από ένα χρόνο απουσίας, οι «Παίxτες» του Ν.Β. Γκόγκολ, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κουτλή, επιστρέφουν για λίγες παραστάσεις σε ανοιχτά θέατρα. Πρώτος σταθμός, σήμερα Δευτέρα 8 Ιουλίου, το Θέατρο Πέτρας.

Ο Γιάννης Νιάρρος, ο Βασίλης Μαγουλιώτης, ο Ηλίας Μουλάς, ο Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, ο Θανάσης Δήμου, ο Γιώργος Τζαβάρας κι ο Γιώργος Μπουκαούρης συναντιούνται επί σκηνής και πάλι, κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό, για μερικά ακόμη ξέφρενα ταξίδια στον κόσμο της μπλόφας και του ρίσκου σ’ αυτήν την αξέχαστη κωμωδία αδρεναλίνης. Ζωντανή μουσική, απρόσμενοι αυτοσχεδιασμοί και ξέφρενο χιούμορ σε μια παράσταση – οφθαλμαπάτη, μια φαρσοκωμωδία καταστάσεων, για την τέχνη της εξαπάτησης: Παράσταση ή πραγματικότητα, ηθοποιός ή ρόλος, θύτης ή θύμα, αλήθεια ή ψέμα, όλα συγχέονται και τελικά, το μόνο που μένει είναι το παιχνίδι.

Δευτέρα 8/7 στις 21:00

20€

Θέατρο Πέτρας, Μελίνας Μερκούρη, Πετρούπολη

Η Δική μας Μεταπολίτευση: Ο Διονύσης Σαββόπουλος με ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Ηρώδειο

Το Φεστιβάλ Αθηνών τιμά την επέτειο των 50 χρόνων από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας προσκαλώντας τον Διονύση Σαββόπουλο να δημιουργήσει μια μουσική γιορτή/αφιέρωμα με τραγούδια συνδεδεμένα με τη Μεταπολίτευση, την κατάκτηση δημοκρατικών δικαιωμάτων, την ελευθερία, την ψυχαγωγία, την καθημερινότητα, την ελπίδα.

Εστιάζοντας σε μουσικούς σταθμούς της περιόδου 1973-1983 ο Διονύσης Σαββόπουλος σε ρόλο οικοδεσπότη καλεί τους σπουδαίους Ελευθερία Αρβανιτάκη, Δήμητρα Γαλάνη, Χρήστο Θηβαίο, Μανώλη Μητσιά, Πάνο Μουζουράκη, Γιώργο Νταλάρα και Μαρία Φαραντούρη, να τραγουδήσουν μαζί δικές του επιτυχίες της εποχής αλλά και των Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Ξαρχάκου, Λοΐζου, Μαρκόπουλου, Μικρούτσικου, Λάγιου κ.ά. Με μια μπάντα που αποτελείται από αναγνωρισμένους δεξιοτέχνες μουσικούς, υπό την ενορχήστρωση του Γιώτη Κιουρτσόγλου (και δύο ενορχηστρώσεις του Σταύρου Λάντσια) και τη χορωδία της ΕΡΤ, θα ζήσουμε δυο βραδιές που θα γράψουν ιστορία.

Δευτέρα 8 και Τρίτη 9/7 στις 21:00

Από 25€

Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αθήνα

POP(?): Μια έκθεση αφιερωμένη στο έργο του κορυφαίου ζωγράφου Γιώργου Ιωάννου στην Γκαλερί Kalfayan

Οι Kalfayan Galleries παρουσιάζουν (έως τις 21 Σεπτεμβρίου), την έκθεση «Γιώργος Ιωάννου (1926-2017)-POP(?)». Η έκθεση αποτελεί την αφετηρία μιας σειράς μελλοντικών project που έχουν ως στόχο την ανάδειξη – τόσο στην Ελλάδα και όσο και στο εξωτερικό- του έργου του Ιωάννου, ενός από τους σημαντικότερους ζωγράφους της μεταπολεμικής περιόδου. Συλλέκτης εικόνων και αντικειμένων με επιρροές από τα κόμικς και την pop-art ως την Art Nouveau, ο Ιωάννου ανέπτυξε ένα καθαρά προσωπικό εικαστικό ιδίωμα όπου το βίωμα γίνεται εικόνα, το κόμικ συμβαδίζει οργανικά με το καυστικό κοινωνικο-πολιτικό σχόλιο, η προσωπική μνήμη συναντά τη συλλογική μνήμη, η επικαιρότητα συνυπάρχει με το ιστορικό παρελθόν και η πραγματικότητα εμπλέκεται με το φανταστικό.

Η έκθεση παρουσιάζει έργα κυρίως της δεκαετίας του ΄70 και φωτίζει τον υβριδικό, ουσιαστικά αντι-pop χαρακτήρα του έργου του Ιωάννου. Ο Γιώργος Ιωάννου σαφώς και χρησιμοποίησε την γλώσσα της Pop (κόμικ, αφίσα, συσκευασία προϊόντος) αλλά ποτέ δεν ασπάστηκε την pop κουλτούρα της εποχής του όντας καχύποπτος απέναντι της. Η ποπ αρτ του Έλληνα καλλιτέχνη υπήρξε καταγγελτική και δεν συμμεριζόταν την αισιοδοξία της αμερικανικής έκφανσής της. Ο Ιωάννου οικειοποιείται το οπτικό ιδίωμα της Pop για να αντιπαρατεθεί στην πολιτική κατάσταση και την τότε αναδυόμενη κουλτούρα της κατανάλωσης και της συμβολικής χρήσης της ως συνώνυμο της ελευθερίας στον δυτικό κόσμο.

Δευτέρα: 11:00 – 15:00, Τρίτη/Τετάρτη/Πέμπτη/Παρασκευή: 11:00 – 19:00, Σάββατο: 11:00–15:00

Kalfayan Galleries, Χάρητος 11, Κολωνάκι

