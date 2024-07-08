Η Μπαχάρ έχει πάρει την απόφασή της να γίνει γιατρός και τίποτα δεν θα την σταματήσει. Θα κάνει τα πάντα για να πετύχει τον σκοπό της, ακόμη και να… «εξαπατήσει» την πεθερά της. Άλλωστε, για χάρη της πεθεράς και της οικογένειας, παραιτήθηκε από το όνειρό της.

Νέο επεισόδιο της σειράς του ΣΚΑΪ, «Bahar-Καινούργια Αρχή», απόψε στις 21.00.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Η Μπαχάρ, μετά την άρνηση του Τιμούρ να τη στηρίξει οικονομικά για να δώσει εξετάσεις, βρίσκει τα απαραίτητα χρήματα με ένα μικρό κόλπο με θύμα την πεθερά της. Μελετά κρυφά για τις εξετάσεις της σε κάθε ευκαιρία που της δίνεται μέσα στη μέρα, και καταφέρνει να περάσει! Αμέσως κάνει αίτηση για να εργαστεί ως ειδικευόμενη στο ίδιο νοσοκομείο με τον Τιμούρ και τον γιο

τους, χωρίς να αναφέρει καθόλου τη σχέση της μαζί τους. Η Ρενγκίν βάζει το χεράκι της και η αίτηση αρχικά απορρίπτεται λόγω της ευαίσθητης υγείας της.

Χαρακτηριστικό απόσπασμα του επεισοδίου:

Η απογοήτευσή της είναι μεγάλη, όμως ο Δρ. Εβρέν θα δώσει τη λύση, που μόλις έχει φτάσει στο ίδιο νοσοκομείο και οργανώνει την ομάδα του. Μετά τις εξελίξεις, το σοκ για τον Τιμούρ και τη Ρενγκίν είναι τεράστιο… θα πρέπει να δουλεύουν στον ίδιο χώρο μαζί με τη Μπαχάρ!

Δείτε το trailer του επεισοδίου:

Πρωταγωνιστούν: Demet Evgar (Μπαχάρ), Buğra Gülsoy (Εβρέν), Mehmet

Yılmaz Ak (Τιμούρ), Hatice Aslan (Νεβρά), Ecem Özkaya (Ρενγκίν), Füsun

Demirel (Γκιουλτσιτσέκ), Elit Andaç Çam (Τσάγλα), Demirhan Demircioğlu

(Αζίζ), Nil Sude Albayrak (Σερέν), Alisa Sezen Sever (Ουμάι), Hasan Şahintürk

(Ρεχά)

Σενάριο: Ayça Üzüm

Σκηνοθεσία: Neslihan Yeşilyurt

BAHAR

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ

Δευτέρα με Παρασκευή στις 21.00

#Bahar

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.