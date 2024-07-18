Τραγουδίστρια συνεργάτιδα της Βανδή δίνει τη δική της σοκαριστική μαρτυρία για όσα έγιναν στο Τσεσμέ της Τουρκίας και στην προγραμματισμένη συναυλία της τραγουδίστριας που δεν έγινε ποτέ αφού η τραγουδίστρια αρνήθηκε να βγει όταν είδε πως στον χώρο ήταν αναρτημένο τεράστιο πανό με τον Κεμάλ Ατατούρκ και την τουρκική σημαία με αποτέλεσμα να έρθει σε ανοιχτή κόντρα με τη Δήμαρχο της Σμύρνης που την κήρυξε ανεπιθύμητη.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.