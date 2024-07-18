Η Μαρκέλλα είχε εχθές να διαχειριστεί δύο δύσκολα γεγονότα. Αρχικά την προτίμηση της πλειοψηφίας στη Νίκη και στη συνέχεια την επιλογή της Νίκης να βγει ραντεβού με τον Δήμο!

Τα γενέθλια του Αναστάση γίνονται απόψε η ιδανικότερη αφορμή για να χαλαρώσει η ατμόσφαιρα. Αγόρια και κορίτσια κάνουν έκπληξη στον «πρόεδρο», όπως τον αποκαλούν, και του εύχονται τα καλύτερα.

Η Σωτηρία δεν μπορεί παρά να παραδεχτεί στον Δήμο πως έχει αρχίσει να νιώθει διαφορετικά με τον Νίκο ενώ ο Γιώργος ενοχλεί με τον τρόπο του τη Νίκη.



Το pre gala φτάνει και οι συζητήσεις παίρνουν φωτιά. Η Μαρκέλλα είναι δυσαρεστημένη από τη στάση του Δήμου που δεν ξεκαθαρίζει μαζί της. Μία συζήτηση μεταξύ τους εκκρεμεί και κανείς δεν ξέρει πότε και πώς θα γίνει…

Αγόρια και κορίτσια ψηφίζουν για το δημοφιλέστερο πρόσωπο του Power of Love. Ένα κορίτσι κι ένα αγόρι θα φορέσουν την κονκάρδα, ποιοι κατάφεραν να κερδίσουν τις εντυπώσεις αυτή την εβδομάδα;

